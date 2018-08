Atala Sarmiento: 'No es que yo cobre mucho, Televisa me ofrece muy poquito'

"No hay ninguna prisa. Me encuentro ante un reto muy importante, porque me estoy tratando de quitar un vestido que ya no quiero usar, quiero ponerme otro. Porque ya lo usé 14 años y ya siento que me aprieta. Quiero ponerme otro vestido".

LO QUE ANDA EN EL MEDIO ES:

"Poder encontrar un refugio, cuando he tenido momentos de reventar y escapar. Ha pasado muy poco tiempo, la verdad fueron 23 años, entonces hay cosas que me duelen. Mi madre me dice, no sé cómo no te has roto. No va a llegar ese día, yo voy a salir adelante. Yo estoy encantada de que así sea".