'Christopher Robin'

El actor Ewan McGregor y Winnie Pooh./ Foto: Google.



"Todos los días nos sumergimos en ir de aquí a allá, nos mandamos e-mails, nos perdemos en la agenda, nuestros gadgets y responsabilidades, que ocupamos cada minuto desde el despertar hasta irnos a dormir. Ya no nos damos tiempo para sentarnos al jardín, para ver el paisaje frente a ti. No te permites estar sólo contigo mismo y experimentar el hecho de existir", reflexiona McGregor en entrevista.



"La inspiración de 'Christopher Robin' llegó cuando mi hija estaba viendo uno de los cortos animados de Pooh en su I-PAD y me dijo: Por una vez, ¿no puedes hacer una película para niños? Porque todas tus películas son muy oscuras. Y le dije: ¿Por qué no hacemos Pooh? y ella me respondió: ¡Esa es muy buena idea!".



"Creo que siempre debes mantener a tu niño interno vivo. Durante la vida te debes de reencontrar con tu infancia una y otra vez", señala el actor inglés.



“Creo que la historia de 'Winnie The Pooh' nunca va a caducar, yo me identifiqué mucho, porque tengo cuatro hijas con quienes me quiero comunicar cada día”, finaliza Ewan McGregor.

'Ya Veremos'

Fernanda Castillo, Emiliano Aramayo y Mauricio Ochmann protagonizan el filme./ Foto: Google.



“Es una película para toda la familia, hecha en familia, con el corazón”, señaló el productor Rodrigo Trujillo en rueda de prensa previa al estreno.



“Ese proyecto tiene mucha alma, mucho corazón. Nos unimos en la tragedia, lo que nos humanizó mucho y ahora somos familia”, dijo el actor Mauricio Ochmann.

'Chavela'

El documental de la cantante de rancheros llega a la Sala de Arte de Cinépolis./ Foto: Google.



“Merece varias películas”, dijo Kyi.



“La tercera vez nos dijo que hasta ahora le dolía hablar de Chavela”, dijo Kyi en una entrevista telefónica desde Oakland, California. Finalmente, gracias a una amiga productora en común, lograron convencer al director de “Mujeres al borde de un ataque de nervios”.



“Ella hasta ahora adora a Chavela pero a la vez analiza las cosas, analiza a Chavela, no solo nos dice cosas bonitas”, dijo Kyi sobre Pérez Duarte, quien desde el primer momento que conoció a la cantante era consciente de su alcoholismo y de sus problemas legales.

'La Piel Fría'

La producción francoespañola es comparada con 'La Forma del Agua' de Guillermo del Toro./ Foto: Google.



"'La Forma del Agua' es una carta de amor a los monstruos, a las películas de los 50, ubicada en una ciudad. Es una hermosa cinta. 'Piel Fría', en cambio, es una producción pequeña, independiente, oscura, que ocurre en una isla. Es como el hermano pequeño no tan aseado", dice Gens con humor, en charla telefónica.



"Amé los personajes del libro, la ubicación de la historia, el mensaje. Me parecieron fantásticos. Particularmente el personaje de Aneris (una criatura hembra, que en pantalla interpreta Aura Garrido). De inmediato quise adaptar la historia".



"'La Frontera del Miedo' (su película cumbre) la hice más de 10 años atrás. Era muy joven. Por eso es es violenta, está llena de enojo, furia. 'Piel Fría' es una carta de amor por la naturaleza. Para mí era importante mostrar que no sólo soy eso. Me fascina la naturaleza, el océano.



"Cuando estaba haciendo 'Piel Fría' no sabía que Guillermo estaba con 'La Forma del Agua'. Y me dio miedo que los dos filmes fueran similares", finaliza el cineasta Xavier Gens.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Como padre de cuatro hijas, el actor y director, aquel niño que convivió con 'Winnie Pooh' y que ahora es un hombre de negocios de la vida moderna., luego de haber hecho filmes de acción y ciencia ficción y personajes como Obi-Wan Kenobi de 'Star Wars'.En una era de muchas ocupaciones y presiones,, a quien le es difícil conectar con entusiasmo por la vida. Todo cambia cuando los juguetes de peluche emblemáticos de su niñez: Pooh, el tigre Tiger, el puerquito Piglet, la lechuza Búho, Conejo, la canguro Cangu y su hijo Rito, e Igor, el burro al que se le cae la cola, lo invitan a una reunión difícil de rechazar.Cuatro series de televisión, una decena de cortometrajes, otra decena de películas directas para DVD, cinco filmes enteros animados proyectados enTambién llega a las pantallas de cine, en el que actúan Mauricio Ochmann, Fernanda Castillo y Emiliano Aramayo.es una comedia romántica que cuenta la historia de Santi (Aramayo), un niño que tiene que lidiar con la separación de sus padres.Sin embargo, al enterarse que debe someterse a una cirugía para no perder la vista, el pequeño hace una lista de deseos que dan como resultado que entre sus padres resurja el amor., tragedia que marcó a los actores.Por esto, el esposo de Aislinn Derbez cree que, pues rescata los valores de la familia.durante un viaje a México en el que la entrevistó en un camerino a su regreso a los escenarios y también en su casa en Tepoztlán, pero nunca llegó a publicarlas.Más de 20 años después se reencontró con este material al digitalizar su archivo y se lo mostró a la documentalista Daresha Kyi, y juntas decidieron hacer una película.El resultado esamante de Frida Kahlo y activista por los derechos LGBT que se estrena el viernes en México.“Chavela” ha sido galardonado en el Festival de Cine de Berlín y el Festival Frameline San Francisco International LGBTQ.hasta presentar al maestro del cine manchego Pedro Almodóvar y al astro Miguel Bosé.Con Almodóvar tuvieron que intentar más de una vez, pues inicialmente estaba terminando su película “Julieta” y luego dijo que no quería hablar con la prensa por un asunto legal.hijo del compositor de “Volver” y “En el último trago” inmortalizados por Vargas, con quien tuvo una gran amistad hasta su muerte.Pero entre todosquien fue pareja de la cantante en los años en los que desapareció de los reflectores., cuando llenó teatros en España, el Olympia de París, el Carnegie Hall de Nueva York y pudo conquistar, por fin, el Bellas Artes en la Ciudad de México tras décadas de negativas para presentarse en grandes foros locales. De hecho, al morir en agosto de 2012 fue velada en este mismo recinto.con la autora estadounidense Betty-Carol Sellen con quien se besó en Acapulco; con la estrella de Hollywood Ava Gardner y no podía faltar su relación con la pintora Frida Kahlo.El nuevo filme del maestro francés del terror, Xavier Gens,En la fantasía del mexicano, una criatura anfibia, amistosa a menos que la provoquen, puede ser protagonista de una historia de amor interracial.Adaptación de la novela de culto del catalán Albert Sánchez Piñol,Narra el enfrentamiento de dos hombres (David Oakes y Ray Stevenson) que se resguardan en el faro contra el embate de criaturas marinas.Uno de ellos, lleno de curiosidad, quisiera aprender de ellas. Otro, más irracional, obedece a sus miedos más primitivos.No lo hizo de la manera en que cualquier admirador de este exponente del llamado 'Nuevo Extremismo Francés' hubiera esperado: violencia desatada.como William Blake y John Keats.'Piel Fría' no desdeñó los efectos digitales, pero abrazó mucho los prácticos.