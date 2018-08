Objetos extraviados de UG fueron comprados hace más de 40 años

“El problema no es de los bienes que están bajo nuestra responsabilidad actualmente ni el seguimiento que le estamos dando para los bienes adquiridos, ese no es el tema sino los bienes existentes en la Universidad que fueron adquiridos para su uso hace 10, 20, 30 o 40 años aproximadamente.



Son dos cosas que quisiera aclarar, por un lado es una auditoría coordinada, es decir entre el Órgano de Control Interno de la universidad y todas las instancias de la misma para verificar cada bien de la UG con la Auditoría Superior del Estado”, subrayó.



“Ha sido un proceso paulatino, donde en la medida que existen bienes que su disposición o destino fue en los años 70´s, 80´s incluso 90´s pues es más difícil ubicar dónde se encuentran.

El Rector General de la Universidad de Guanajuato (), Luis Felipe Guerrero Agripino aseguró que losen distintas divisiones y áreas de la UG que detectó la Auditoría Superior del Estado (ASEG)Asimismo, sostuvo que en lo que va deya que las medidas que se han implementado para mantener un control de los objetos que adquiere dicha casa de estudios son un riguroso registro y seguimiento de los bienes de la UG.El funcionario estatal señaló que nunca en la historia de la UG se había realizado un recuento o un rastreo de todos sus bienes por lo que destacó que fue principalmente un interés institucional el hacer dicha revisión.El proceso que inició en febrero de 2017 aún está en curso debido a que son muchos los bienes de la universidad, sin embargo hoy se hace un recuento paulatino donde no hay ya ningún piano o vehículo que no se encuentre, resaltó Guerrero Agripino., precisó.El pasado 30 de julio, la Auditoría Superior del Estado (ASEG) dio a conocer que entre los más de 6 mil objetos no localizados se encuentran: 12 inmuebles, 2 automóviles, instrumentos musicales, cámaras, equipo médico y científico.