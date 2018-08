Promete López Santillana reducir inseguridad

"Es importante que tengamos en todo el quehacer de la administración, instituciones que tengan procesos, protocolos claramente definidos que eviten la discrecionalidad, la improvisación, que procuren que nuestro comportamiento y nuestra forma de actuar sea tan constante, tan persistente que genere una cultura muy clara de comportamiento, de servicio, de brindar a la sociedad y que nos asegure que nuestro sistema no solamente el de la Secretaría sino el de toda la Presidencia pueda convertirse en un sistema de servicio predecible y confiable", manifestó el Alcalde.



"La siguiente parte tiene qué ver cómo ahora, gracias a la inversión y a las herramientas tecnológicas, podemos sistematizar estos protocolos y estos procesos, que puedan hacerse más ágiles, atender mejor a las personas y no dedicar mucho tiempo al llenado de papeles o de documentos", explicó.



"Con esto se logra que León es el primer Municipio en tener está certificación a nivel Latinoamérica, pero la intención y la finalidad es siempre mejorar los servicios de prestación de Seguridad Pública y tener esos estándares y esos protocolos para darle seguimiento", indicó.

ElEsto luego de que obtuvieran tanto la Secretaría como la Academia de Seguridad Pública y el C4 una triple certificación por parte de la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA) en Estados Unidos, que asegura que se tiene un sistema y protocolos bien establecidos por parte de las instancias antes mencionadas.Nuevamente reconoció que la primera exigencia de los ciudadanos es la seguridad y aseguró que el sistema que ahora tienen establecido y certificado evitará que un día hagan las cosas bien y otro mal.Enfatizó que buscaron una certificación internacional, ya que si era Nacional no era tan confiable pues en casi todo el país se tienen los mismos problemas.Aseguró que además de que ahora se facilitará la comunicación e interacción con los ciudadanos, se aplicará un sistema predecible, confiable, no está sujeto a la discrecionalidad o al humor del funcionario en turno.El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez Saldaña contó que durante los pasados días que acudieron a Michigan para obtener estas certificaciones llamadas Triple Arco, fueron evaluados por directores y ex directores de Seguridad Pública en algunas de las ciudades más grandes de Estados Unidos.Precisó que para la certificación de la Secretaría son 484 estándares, para la Academia 160 y para el C4, 213.