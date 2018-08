Localizan tres cuerpos en derrumbe antes de suspender rescate

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Derivado de los trabajos de rescate, son tres los cuerpos que fueron localizados en la zona de derrumbe de la mina de mármol en Dengantzha, Francisco I. Madero, la noche de este jueves.En punto de las 20:48 horas fue localizado el tercer cuerpo, después de lo cual, las autoridades decidieron detener la búsqueda debido a las condiciones adversas por la lluvia que cayó en el lugar.Asimismo debido a que decenas de automóviles, patrullas y unidades de rescate han acudido a la zona, se teme que puedan generar deslaves, por lo que decidieron restringir la entrada.RESCATISTAS REGRESANHasta las 22:30 horas rescatistas comenzaron a regresar a los filtros colocados por pobladores.En el lugar del derrumbe continúan funcionarios de Mixquiahuala así como secretarios de estado, además de rescatistas voluntarios quienes optaron por parar los trabajos debido a dos rocas que no permiten continuar con picos y palas.Por el peso y tamaño de maquinarias no pueden acceder al lugar del derrumbe.MOLESTIA POR PARTE DE POBLADORESVecinos instalaron filtros que incluso negaron el paso a hummers de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) cuyos tripulantes tuvieron que llegar a pie.Los habitantes del lugar señalaron que las autoridades demoran en localizar los cuerpos, por lo que también amagan con no dejar pasar a la policía estatal.Ante dicha postura, el grupo de rescate vertical de Tula decidió regresar a su municipio.