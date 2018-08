Tribunal baja a Julio Cesar Ángeles de la diputación federal

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El pleno de la Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la constancia de mayoría a Julio Cesar Ángeles Mendoza, por lo cual no será diputado federal de Tula de Allende.Esto al declararlo inelegible para ocupar el cargo federal que ganó bajo las siglas del partido Morena el pasado 1 de julio, con 102 mil 982 votos (el 49.59 por ciento), ya que regresó, el pasado 9 de julio, a despachar como presidente municipal de Atotonilco de Tula, colocándose en un supuesto de ilegibilidad, pues incumplió con separarse definitivamente del cargo.La sentencia se dio la madrugada de este jueves, bajo el expediente ST-JIN-87/2018, interpuesto por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la cual en principio el magistrado ponente Juan Carlos Silva Adaya buscaba declarar infundado los agravios ya que vulneraría el principio humano a ser votado.Dichos argumentos fueron rebatidos por el magistrado Alejandro David Avante Juárez, quien bajo la jurisprudencia 14 del año 2009 de la Sala Superior del TEPJF establece que “la separación de cargo de elección popular, para ser postulado por otro, tiene que ser durante todo el proceso electoral”.“El personaje no se cumplió con dicha jurisprudencia de la Sala Superior y por lo tanto se le debe de declarar inelegible, en ese escenario, le afectaría a la constancia de mayoría y quedaría vigente para el suplente de la fórmula”, esgrimió David Avante.Es decir, el proceso electoral 2017-2018 aún no termina, pues, pese a que los juntas distritales del INE entregaron las constancias de mayoría, se está en un periodo impugnativo y hasta en tanto los tribunales electorales no resuelvan las controversias, sigue en curso.En la sentencia, la cual fue modificada ya que los magistrados David Avante y Martha Concepción Martínez Guarneros votaron en contra del proyecto inicial, se ordenó entregar la constancia de mayoría a Luís Eduardo Durán García, en su calidad de suplente a la diputación federal del distrito 05 de Tula de Allende.Para aspirar a la candidatura de diputado federal por Tula, el alcalde de Atotonilco de Tula Julio Cesar Ángeles Mendoza renunció al Partido Encuentro Social (PES) y se sumó a Morena.