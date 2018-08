AMLO aplaca su 'gallito feliz'

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

ha modificado su imagen cada que tiene reunión con algún alto funcionario o representante de un gobierno extranjero, en particular en su cabellera.Durante la visita dey ahora con el embajadorse le ha visto al político tabasqueño con un estilo más alineado.Andrés Manuel al reunirse con embajador de China este 2 de agosto de 2018. Foto: EspecialAunque el político tabasqueño se ha negado a usar asesores de imagen pública, en esos encuentros se le ha visto con una imagen más renovada.El pasado lunes 23 de junio, en una conferencia de prensa, al explicar cómo utilizó elhizo una mofa de su cabellera por el viento estaba un poco rebelde.Mientras se alisaba el cabello dijo: "Ya hasta se me están parando los pelos. No son las canas, que son muy rebeldes, no crean que es fácil acomodarlas, ni con moco de gorila (gel)", dijo en medio de una cascada de fotografías.Antes de comenzar la campaña presidencial, el político decambió a un look más estilizado, con un nuevo corte de cabello y vestimenta más formal, en contraste a como lucía como jefe de Gobierno de la Ciudad de México, cuando hasta presumíaAndrés Manuel en el 2012. Foto: EspecialAndrés Manuel en el 2016. Foto: EspecialAndrés Manuel el pasado 1 de julio tras declararse ganador de la presidencia. Foto: Especial