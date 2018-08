¿Cómo sigue la salud de la niña de 8 años que resultó con quemaduras en accidente de avión de Aeroméxico?

"Los médicos valoran que las heridas ya no son de gravedad. Son quemaduras de segundo grado, son quemaduras superficiales, no hay daño en tendones, en músculo, y, sin mayor problema, puede ser atendida en este hospital privado", afirmó Fernando Ríos, vocero de la Secretaría de Salud de Durango.



"Se les agradeció, se les explicó, incluso se les mandaron imágenes (de las quemaduras de la niña) y, desde luego, ellos están de acuerdo en que no es necesario el traslado. Va sanando muy bien, gracias a Dios", detalló el vocero vía telefónica.

este martes no será trasladadainformó la Secretaría de Salud del Estado.En cambio, la menor fue trasladada dela un nosocomio privado de la misma entidad, y los gastos serán financiados por la aerolínea.Explicó que los médicos tratantes avalaron el cambio de hospital tras evaluar el estado de salud de la niña, quien evoluciona positivamente, y confirmar que no requerirá una cirugía para injertarle piel. Sólo se debe monitorear que las lesiones no se infecten.El caso de la menor fue del interés de la Fundación Michou y Mau, que apoya a niños con quemaduras, que propuso trasladarSin embargo, los doctores consideraron que no era necesario referirla a esa unidad médica.Por otro lado, la dependencia sanitaria informó también que el piloto del aeronave siniestrada, Carlos Galván, evoluciona favorablemente.Aunque su pronóstico es reservado, sostuvo, se estima que en los próximos días pueda salir del área de cuidados intensivos.La familia del piloto residey consultó con el médico tratante si podía trasladarlo a un hospital de la Capital del País.De acuerdo con el organismo de salud, el especialista que atiende al hombre de 31 años consideró que, si continúa respondiendo favorablemente, podría ser traslado a la CDMX en cuatro o cinco días.La tarde del martes