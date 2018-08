El día en que se 'cayó' el sistema (con Bartlett) y ganó Salinas de Gortari

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

"Estoy convencido del triunfo de mi partido. El mundo tendrá que reconocer este ejemplo que dieron los mexicanos en esta jornada democrática, al acudir a las urnas y conservar la paz y la tranquilidad", afirmó el candidato delA las 3:10 de la mañana"México triunfó y dio a Carlos Salinas de Gortari una victoria contundente, legal e inobjetable", dijo De la Vega.Hace 30 años no existía un órgano político independiente del gobierno que organizara las elecciones y realizara el conteo de votos. El encargado de dicho procesoEl 6 de julio de 1988 millones de mexicanos acudieron a emitir su voto. El nivel de participación fue de 50.4%; sin embargo, el resultado de las elecciones de Presidente de la República, senadores, diputados y asambleístas no se dio a conocer esa noche,Los primeros resultados debieron comenzar a aparecer en las pantallas del Registro Nacional de Electores hacia las 19:00 horas del 6 de julio, pero esto no ocurrió. Uno de los comisionados ante la CFE informó que el sistema de cómputo se habíay que el presidente de ésta había planeado una reunión con la Secretaría Técnica para corregir la falla.La misma noche de la jornada electoral los partidos denunciaron que no tuvieron acceso verdadero a los centros de cómputo. Los candidatos presidencialesacudieron a las oficinas de la Secretaría de Gobernación para denunciar anomalías en los comicios. En los días posteriores, los candidatos se unieron para denunciar un fraude electoral y realizaron varias protestas. Ante la ola de críticas por el retraso de los resultados, el 10 de julio la CFE publicó un desplegado en los diarios nacionales dirigido a la opinión pública sobre el procedimiento de escrutinio y cómputo de las elecciones que se llevaron a cabo.Ante la CFE fueron denunciadas múltiples irregularidades registradas en la jornada del 6 de julio, entre ellas duplicación de credenciales electorales, repartición anticipada de boletas electorales ya cruzadas en favor del PRI, entre otras. Sin embargo, el 7 de julio, la PGR informó que había recibido delitos cometidos durante el proceso electoral.El 13 de julio, al concluir el cómputo de los 300 comités distritales a nivel nacional, la CFE informó que la mayoría de los votos emitidos en la elección para Presidente de la República correspondíansolicitó a todos los partidos políticos aceptar el mandato de la voluntad popular. Décadas después, al ser cuestionado por lo tardío de los resultados Bartlett declaró: "Es un absurdo decir que se alteraron las computadoras. Que venía ganando Cuauhtémoc Cárdenas, que yo apagué la computadora y la prendí cuando empezó a ganar el PRI; eso es un cuento de hadas. Tenían toda la intención de echarme a mí toda la culpa, después de una elección complicada. Era yo el chivo expiatorio de una campaña sucia".causó polémica al ser nombrado porEn entrevista con este diariodijo que las críticas hacia su nombramiento por su pasado priísta no tienen fundamento.dijo en su cuenta de Twitter:también externaron su desacuerdo., dijo que "comentó el tema y en su cuenta @ClouthierManuel señaló: "Con la lógica que propone a Bartlett, AMLO bien podría nombrar a Felipe Calderón como secretario de Seguridad! Ambos se robaron los votos!!! uno en 1988, otro en 2006!". El 31 de julio el ex candidato independiente al Senado tuiteó: "ya pues!! Me sumo al llamado de AMLO al perdón y la reconciliación nacional, a la unidad.... perdonemos a Bartlett ya que tiene derecho a una segunda oportunidad, pero como dice AMLO ... perdono pero no olvido!!!". Ante las críticas recibidas, el virtual presidente electo,y declaró "necesitábamos a una gente como Manuel Bartlett. Entiendo que hay medidas que no les gustan. Los voy a respetar siempre, pero tenemos la obligación de acabar con la corrupción".responsable del Cómputo Electoral Nacional y su secretariomilitantes del Frente Democrático Nacional y colaboradores deDías después de la jornada electoral, el 9 de julio apareció el candidato a diputado federal por elde 31 años de edad, quien había sido secuestrado, golpeado y drogado por misteriosos sujetos, luego que demostró fraude en su distrito en el que iba ganando.La crisis política generada tras la elección de 1988, marcada por el fraude y la ruptura del PRI, dio paso a varios cambios en la vida política nacional, entre ellos la fundación del PRD.El 5 de mayo de 1989 con el lema "Democracia ya, patria para todos", bajo el símbolo del sol azteca y los colores negro y amarillo surgió el Partido de la Revolución Democrática (PRD).El ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas era el presidente del partido y Porfirio Muñoz Ledo el secretario general. Entre sus militantes más conocidos figuraban Ifigenia Martínez, Alejandro Encinas, Andrés Manuel López Obrador, Amalia García, Gilberto Rincón Gallardo, Ricardo Pascoe y Graco Ramírez, entre otros. Un año antes de las elecciones presidenciales, en 1987, se gestó una crisis en el PRI tras la selección del candidato oficial centrado en la gura de Carlos Salinas. Los priístas Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Porfirio Muñoz Ledo, inconformes con el tradicional "dedazo" fundaron la Corriente Democrática que impulsó la candidatura del hijo del ex presidente Lázaro Cárdenas. En enero de 1988 se integró el Frente Democrático Nacional (FDN) coalición conformada por cuatro partidos (PARM, PPS, PFCRN y PMS) y que postuló a Cárdenas a la Presidencia de la República para hacerle frente a la candidatura de Salinas de Gortari.Después de los resultados del 6 de julio de 1988, una de las figuras más visibles en contra de la imposición de Salinas fue el empresario y candidato del PAN, Manuel Jesús Clouthier del Rincón, "Maquío", quien realizó múltiples protestas, entre ellas una huelga de hambre realizada del 15 al 22 de diciembre de ese año, por fraudes electorales en los estados de Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas.murió en una carretera de Sinaloa tras un accidente automovilístico, en compañía del diputado Javier Calvo Manrique. La desaparición de "Maquío" causó polémica y quedó bajo sospecha porque de acuerdo con datos publicados en la revista Contralínea, "la cinta asfáltica donde ocurrió el accidente se reparó y se limpió inmediatamente, con lo cual fue borrada toda huella del escenario".Las protestas en torno a las polémicas elecciones de 1988 fueron registradas en el documental "¡Que renuncie!", video realizado por el Canal 6 de Julio, asociación civil autogestiva, encargada de elaborar y difundir documentales independientes.La productora surgió entorno a la movilización de la candidatura del ingenieroquien los invitó a hacer un registro de la campaña en 1988, de acuerdo con varias entrevistas con su director Carlos Mendoza.El Canal 6 de Julio realizó documentales de las luchas políticas y sociales como el levantamiento del EZLN (1994), la matanza de Tlatelolco (1968), la masacre de Acteal (1997), entre otros. Con 30 años de existencia, en marzo de este año presentó su más reciente documental "Vuelta a la izquierda. Reunión Salinas-Cárdenas". En 1996 circuló la versión de una presunta reunión entre el ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas y el presidente electo Carlos Salinas de Gortari, realizada dos días después de las polémicas elecciones del 8 de julio de 1988, hechos que fueron negados por el ingeniero.En 1998 se publicó el libroen donde el ex presidente Salinas comentó este encuentro. Una década después, en su libro "Sobre mis pasos", el tres veces candidato presidencial de la izquierda aceptó su reunión con el presidente Salinas, el cual, dijo se realizó el 29 de julio de 1988 en casa de Manuel Aguilera, donde "expusimos nuestras visiones de la campaña".Para algunos actores políticos y académicos las elecciones del 6 de julio de 1988 fueron las primeras en ser auténticamente competitivas, aunque no fueron justas ni equitativas en términos de competencia, porque todo un aparato estatal apoyó la candidatura del representante del partido oficial, Carlos Salinas de Gortari y "la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas logró coagular un movimiento importante", de acuerdo con opiniones de José Woldenberg, primer consejero presidente del IFE y Manuel Alejandro Guerrero.fue uno de los principales interlocutores del PRI con el opositor Cuauhtémoc Cárdenas, destacó que "fue una elección que marcó los límites del sistema político, donde hubo múltiples irregularidades".Por su parte,expresó "yo creo que fue un fraude gigantesco, llevado a cabo por quienes sabían hacer los fraudes". Estos testimonios fueron publicados en el libro "Transición. Conversaciones y retratos de lo que se hizo y se dejó de hacer por la democracia en México", de