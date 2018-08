“Para unas cosas sí tienen información verdaderamente profunda, saben cómo se llaman y cuáles son sus alias, sus actividades, sus novias, saben muchas cosas, entonces ¿por qué no los combaten?“, cuestionó.

La captura de grandes capos es por la Inteligencia estadounidense



La Secretaría de Seguridad Pública, el proyecto de Andrés Manuel



La lucha contra la violencia debe ser coordinada



, señaló Alejandro Gertz Manero, Consejero de seguridad del virtual presidente electo, Andrés MAnuel López Obrador, en entrevista para, en referencia al último reporte del INEGI en el que se indica que el delito de homicidio aumentó un 27% del 2016 al 2017.Al preguntarle sobre los informes internos del gobierno mexicano que asocian los niveles de violencia en el país con las peleas entre organizaciones delictivas,. Además de que calificó como negativo que las autoridades digan conocer la operación de estos grupos y a la vez no sean capaces de actuar en su contra y de "reducir el delito".Por otra parte, indicó que la violencia en México no solo se trata de homicidios aunque "son los más visibles, lo más doloroso y significan un daño irreparable", también se han incrementado otros delitos tanto que el INEGI dio a conocer en en un año se registraron hasta 30 millones de actos delictivos.Añadió que cuando las autoridades se encargan de "tapar la realidad", el índice delictivo crece hasta un 300 por ciento, situación que se ha visto en Colima y otros estados del país.El Consejero de Seguridad de AMLO señaló que a pesar de la gran ayuda que las agencias de Inteligencia de Estados Unidos brindan a las autoridades mexicanas en la búsqueda de cabecillas de los cárteles,, porque no podrían continuar con su trabajo y a México tampococon ellos debido al temor de que la información que brindan a las autoridades mexicanas 'sirva solo para encubrir',Mencionó que otro problema es el que se da cuando las autoridades mexicanas presentan a presuntos delincuentes que fueron detenidos y resultan ser el secretario o algún subordinado de los líderes de los cárteles, cuando la realidad es que las autoridades tendrían la oportunidad de arrestar a los jefes del narco.Para Alejandro Gertz, la capacidad de atender las necesidades en materia de seguridad de la sociedad radica en que el Gobierno garantice la prevención, la procuración y la impartición de justicia. Sin embargo, consideró que en México "existen divisiones evidentes" al interior de las autoridades, lo que se convierte en un problema para el cumplimiento de las "obligaciones del Estado".Dijo que es por esto que el proyecto del virtual presidente electo en materia de seguridad, apuesta por la paz y la reconciliación del país sin dejar de garantizar "todas las tareas de prevención, procuración y de presencia en la impartición de justicia", logrando que los poderes trabajen en equipo.La falta de coordinación en los diferentes niveles de gobierno apra garantizar la seguridad de México es lo que ha generado hasta la actualidad "hoyos donde la corrupción y el delito se meten", comentó Gertz., mismas que "no habrían tenido necesidad de existir si hubiera una condición de convivencia razonable en todas esas áreas poblacionales”.El ex secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Vicente Fox añadió que ahí también se deriva la idea de López Obrador sobre la amnistía: