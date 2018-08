Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un video muestra a personal de la Secretaría de la Defensa Nacional repeler una agresión y asegurar cuatro civiles, vehículos, armas largas y cortas en Matamoros, Tamaulipas.En el audiovisual se ve que los elementos del Ejército se acercan a una camioneta mientras uno de ellos les indica a sus compañeros que no disparen porque “se rindieron bien”. Segundos después, el mismo hombre dice: “hay que ser honorables, carambas; somos elementos del Ejército mexicano”.Las imágenes fueron grabadas por uno de los miembros del equipo de las Fuerzas Armadas, se difundioern en redes sociales y la dependencia confirmó que el ataque contra los militares fue el pasado 31 de julio en la entidad tamaulipeca.En otro video, antes de que aseguraran a los criminales, se ve a los militares disparando contra los hombres a bordo de una camioneta color oscuro, blindada.“Tírale, tírale, estás bien cubierto, bien cubierto, abusado, abusado”, se escucha decir a un soldado mientras sus compañeros se repliegan debido a los disparos de los presuntos delincuentes.En el video del aseguramiento, los militares poco a poco se acercan a la camioneta y los tripulantes se bajan de ella para rendirse. En ese momento se escucha a un elemento dar indicaciones a sus compañeros de no disparar y de bajar sus armas.“No tiren, no tiren, se rindieron bien, no tiren. Tú también bájate, bato, no pasa nada, al piso, bajen su arma. ¡Hay que ser honorables, carambas! Somos elementos del Ejército Mexicano”, gritó, mientras los delincuentes están bocabajo, rendidos.