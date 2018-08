Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

tras pasar varias horasAl parecer la pequeña se había escondidoEl hecho ocurrió en la coloniaalrededor del mediodía de este miércoles cuando el termómetroSu madre, quien fue detenida en tanto se deslindan responsabilidades, declaró ante la Policía Municipal que se encontraba dormida y cuando despertó notó que la niña no estaba en el interior de la casa.La mujer buscó ay minutos más tarde la encontró inconsciente en la camioneta de la familia.Al lugar llegaron socorristas, quienes no pudieron salvar a la niña quien murió de golpe de calor, deshidratación y aparentemente un paro respiratorio.Inicialmente las autoridades establecieron que la camioneta tenía activados los seguros "para niños" mecanismo que impide que los menores puedan abrir las puertas desde el interior de los vehículos.pero se estima que debierontiempo en el que sus compañeros de juego tampoco se percataron que estaba ahí debido al polarizado de los vidrios, mismo que impide distinguir hacía el interior., fue puesta a disposición del ministerio público por la policía municipal, pues pudiera resultar responsable del delito de Omisión de Cuidados al no vigilar adecuadamente las actividades que desarrollaba su hija.Por otro lado, la Fiscalía abrió una investigación y lleva a cabo diversos peritajes para comprobar si efectivamente la menor pudo acceder sola a la camioneta, pues se trata de un vehículo en el que difícilmente un menor de tres años podría ingresar sin recibir ayuda de alguien mayor.