"En el caso de estas personas, son jóvenes entre los 20 y 30 años, uno de Puebla, y los demás los seis son del Distrito Federal, de la Delegación Madero y de la Delegación Cuauhtémoc", señaló.

"Como te digo, el único es Alberto Rafael Barrera que es de Chignahuapan, Puebla, los demás de la Delegación Cuauhtémoc y de la Delegación Gustavo A. Madero", puntualizó.



"Le corresponde a las autoridades americanas solicitárnoslo, cuando lo soliciten, pues lógicamente les daremos esta información, en este momento a nosotros lo que nos corresponde es cuidar que se lleve a cabo un debido proceso", afirmó.



"Son indocumentados todos ellos, la Corte ya emitió sentencia, fijó fianza de 200 mil dólares a dos de ellos, y a cinco por 20 mil dólares más por sumarle el delito de portación de documentos falsos", precisó.



"Pareciera que cometieron este delito únicamente, que es robo agravado", dijo, "dos están por robo agravado y cinco por robo agravado y falsa documentación para identificación".



"Finalmente tendrán que atenerse a las consecuencias, pero el Gobierno mexicano tiene que vigilar que no se atente contra sus derechos humanos y que se esté llevando a cabo el debido proceso", acotó.

