Aprueban en Francia multas por acoso callejero y comentarios sexistas contra mujeres

El Parlamento de Francia aprobó hoy una ley contra la violencia machista que incluye una multa económica a quienes cometan acoso callejero o hagan comentarios sexistas contra las mujeres, y también impone un agravamiento de las penas de cárcel por agresión sexual contra menores.



Cualquier individuo que lance un silbido o 'piropo' de forma lasciva a alguien en la calle en Francia podrá ser sancionado con multas de hasta 750 euros, por el delito de "injuria sexista", que se equipara al de "acoso sexual", según esta nueva legislación destinada a prohibir el acoso y luchar contra la violencia sexual.



La ley responde al movimiento de denuncias de acosos y abusos sexuales #MeToo; a las constantes denuncias de acoso verbal callejero, y a mediáticos casos en Francia de relaciones sexuales entre menores y adultos.



Francia aprobó la ley el miércoles por la noche, días después de que estallara un escándalo en el país cuando un hombre agredió a una joven, Marie Laguerre, cuando ella respondió a los ruidos lascivos que él le había hecho frente a una cafetería de París.



"El acoso en la calle no ha sido castigado con anterioridad. A partir de ahora, lo será", dijo el jueves Marlene Schiappa, ministra de Igualdad de Género y artíce de la nueva legislación, a la radio Europe 1.



Un primer borrador decía que se asumía que los menores de 15 años no habían dado su consentimiento para tener relaciones sexuales con una persona mayor. Pero la nueva norma establece que las relaciones sexuales entre un adulto y alguien de 15 años o menos pueden considerarse una violación si el menor no era considerado competente para dar su consentimiento.

