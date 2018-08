Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un hombre en Estados Unidos perdió piernas y manos debido a que contrajo una inusual infección en la sangre después de que un perro lo lamió.Greg Manteufel permanece hospitalizado en una clínica del área de Milwaukee. La especialista en enfermedades infecciosas del hospital Froedtert y la Escuela de Medicina de Wisconsin, la doctora Silvia Munoz-Price, señaló que la bacteria que invadió el cuerpo de Manteufel provino de la saliva del perro. La infección provocó que cayera la presión sanguínea y que disminuyera rápidamente la circulación a las extremidades, agregó.Dawn Manteufel, dijo que su marido, de 48 años, estaba perfectamente sano hasta que comenzó a tener síntomas parecidos a los de la influenza y lo llevaron al hospital. La bacteria atacó rápido y de forma agresiva.Capnocytophaga canimorsus es un patógeno bacteriano que se encuentra en perros y gatos sanos. Hay más de 700 tipos diferentes de bacterias en la boca de un perro. Aunque es raro, las personas han contraído esta bacteria, generalmente a través de mordeduras de perro, y aunque la mayoría de casos termina en la amputación de alguna extremidad, existen registros de personas que han muerto. Munoz-Price indicó que la infección es muy rara y que 99% de las personas con perros nunca contraerán esta bacteria.Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades advierten que es más probable que las infecciones ocurran en adultos de 40 años o más, y los factores de riesgo incluyen el alcoholismo y un sistema inmune débil (a menudo relacionado con el cáncer u otras infecciones). Otro factor de riesgo clave es no tener bazo.Las infecciones causadas por capnocytophaga no son de notificación nacional, lo que significa que los casos no se informan rutinariamente al CDC. Pero, MicrobeNet, la biblioteca de referencia en línea de los CDC, recibió informes de 12 casos positivos en el último año, segúndijo la agente de prensa de los CDC, Kate Fowlie.Los médicos sospechan que Manteufel, que no fue mordido ni arañado, no contrajo la bacteria directamente por la lamida del perro, sino que probablemente tocó la zona con saliva de perro y luego se tocó la boca o el ojo.