Tachan a Carrefour de sexista por publicidad dirigida a niños

Para Carrefour si sos mujer no vas a ganar en nada...solamente le vas a poder cocinarle al campeón.

Esto me resulta insultante y poco inteligente.

Gracias Carrefour, no sabes las ganas que me diste de enseñarle a mi nena a querer ser una campeona, y pedir delivery. pic.twitter.com/ue4VMCQ29j