"Soy hija de una inmigrante, mi madre creció en la República Checa comunista, pero somos un país de leyes... Tenemos que ser muy cuidadosos al incentivar el comportamiento que pone en riesgo a los niños de ser víctimas de trata, en riesgo de entrar en este país con coyotes o hacer un viaje increíblemente peligroso en solitario", dijo Ivanka en un evento en Axios en Washington.



"Lo siento mucho y estoy muy en contra de la separación familiar y la separación de padres e hijos... Creo que la inmigración es increíblemente compleja como tema, la inmigración ilegal es increíblemente complicada", dijo Ivanka Trump, a lo que añadió que "no son asuntos fáciles".



"Estos son problemas increíblemente difíciles y, como el resto del país, los experimento de una manera muy emocional", dijo.

La hija del mandatrio de Estados Unidos, Ivanka Trump, habló nuevamente sobre la separación familiar en la frontera en una entrevista el jueves en la que culpó a los padres inmigrantes a los que se les ha arrebatado a sus hijos.La asesora principal de la Casa Blanca dijo que la política de separación familiar era "un mal momento" para ella.Los comentarios de la hija de Trump son complicados de varias maneras. Por una parte, decir que la medidaLa administración aún trabaja para reunir a las familias después de que la política de "cero tolerancia" de Donald Trump estimuló la separación de miles de niños de sus familias.Aunque ésta no fue una creación hecha en su totalidad por la administración de Trump,o un miembro de la familia dentro del país tome al niño a su cuidado, por lo que cientos de niños permanecen separados de sus padres.Ivanka no se había pronunciado al respecto hasta después de la emisión de la orden ejecutiva. Incluso en ese momento, sus comentarios no fueron sobre los problemas de la práctica, sio un agradecimiento por la orden de su padre.