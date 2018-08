Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El catedrático alemán Peter Scholze fue condecorado con laMedalla Fields, considerada como el "Premio Nobel de las Matemáticas" y uno de los galardones más prestigiosos del campo.La Unión Matemática Internacional eligió ganador a Scholze junto a otros tres investigadores en su congreso en Río de Janeiro. El premio es concedido cada cuatro años a hasta cuatro matemáticos menores de 40 años.La Medalla Fields es una más de la larga lista de distinciones que ha ganado el alemán. En 2016 se le otorgó el premio de la Sociedad Europea de Matemáticas y el reconocimiento de Ciencia e investigación más importante de Alemania, el Leibniz Prize. En noviembre de 2015 rechazó el premio "New Horizons", que incluía una dotación de 100 mil dólares, entregado y financiado por Mark Zuckerberg.A la fecha no ha hablado públicamente sobre los motivos de su rechazo al "New Horizons" pero se especula que lo descartó por ser un certamen para jóvenes prometedores, y en ese momento, con 27 años, él ya sobresalía en su disciplina.El premio para Scholze era esperado, ya que el joveninvestigador germano y catedrático de la Universidad de Bonn es considerado como una de las estrellas actuales en el mundo de las matemáticas.El académico investiga en el ámbito de la geometría aritmética y busca conexiones entre diversos campos de las matemáticas. Sus trabajos, que pueden resultar altamente complejos para el público no especializado, son vistos como pioneros en todo el mundo. "En realidad no siento que tenga un talento especial", dijo un modesto Scholze a la agencia DPA respecto al galardón.