Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Esta historia de festejo comenzó bien y terminó en un naufragio al estilo Titanic. Todo comenzó con un yate, 8 amigos y sus ideas locas e irreverentes con 12 personas más, el curioso hecho sucedió en Valencia, España.Ocho amigos deseaban festejar una despedida de soltero, por lo que rentaron un yate con la capacidad para justamente 8 tripultantes. No se conformaron así que decidieron incluir también a 12 'acompañantes' más .Un yate y el mar les pareció el sitio perfecto para celebrar, pero la fiesta no saldría como habían pensado, pues el peso excesivo de las 20 personas en un sitio para 8 fue suficiente para hundirlos, pues el navío no soportó.Tardaron varios minutos en que se fueran 'a pique' hasta que decidieron saltar al agua para ser posteriormente rescatados sanos y salvos.Los jóvenes ilesos tuvieron que pagar sus consecuencias. El dueño de la embarcación interpuso una contra demanda hacia el grupo de jóvenes por no acatar la regla sobre la capacidad del navío.