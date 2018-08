Buscan cerrar autos en TLC; hay pendientes

"Sobre autos, hemos estado muy intensamente discutiendo las propuestas y hay algunos asuntos pendientes pero estamos intentando de cerrarlo", dijo Guajardo a la prensa al salir de su reunión.



"Estamos haciendo grandes desarrollos y trabajo durante la pasada semana. Todos los equipos que se han estado reuniendo todos los días. Como les dije básicamente hemos organizado esta discusión de lo menos complejo a lo altamente complejo", explicó el Secretario a la prensa.



"Tengo que ser muy franco con ustedes. Hemos estado aquí discutiendo muchos temas en dos semanas hasta el momento y ni siquiera hemos aún abordado el concepto de la (cláusula de) expiración (automática)", dijo Guajardo sobre la propuesta presentada por el Gobierno de EU.



"En uno de los temas, medio ambiente, estamos bastante alineados en la zona de aterrizaje para este capítulo. Pero hay muchas cosas, al menos 20 temas sobre los que se ha trabajado y hay un muy buen avance en todos ellos", reportó Guajardo, el único que habló con la prensa.



"Estamos en diálogos. Acabo de hablar con (la Ministra canadiense) Chrystia (Freeland) durante el fin de semana. Hemos estado en contacto con EU, y EU probablemente ha estado en contacto con Canadá por teléfono. Entonces estamos avanzando hacia algo que esperamos que podamos asegurar sea un acuerdo trilateral", añadió el Secretario de Economía mexicano.



"Si por alguna razón EU quisiera ir por lo bilateral, los requisitos de la Ley de la Autoridad de Promoción del Comercio alargarían más todo el proceso", añadió Guajardo refiriéndose a la legislación de EU que le permite al Ejecutivo avanzar en el TLC trilateral de forma rápida.

están intentandoen las pláticas de renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) pero existen aún otros temas sin discutir,Al concluir una reunión de alrededor 80 minutos en la oficina delaseguró que las pláticas sobre la regla de origen automotriz avanzan intensamente pero existen otras temas complicados que aún no se abordan.Acompañado por el Canciller Luis Videgaray y por Jesús Seade, asesor del virtual Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, Guajardo reconoció que a pesar de un avance en al menos 20 capítulos, hay temas como la cláusula de expiración automática que aún no se abordan.Guajardo también aseguró que existen temas "altamente complejos" que aún no han sido abordados.Planteada por la Administración del Presidente Donald Trump, la cláusula de expiración automática cada 5 años del TLC (conocida en inglés como "cláusula sunset") ha sido rechazada expresamente tanto por México como Canadá por la fuerte incertidumbre que inyectaría la mecánica del acuerdo.Reunidos a nivel ministerial desde la semana pasada luego de una pausa de casi dos meses debido a la elección presidencial mexicana, los Secretarios Guajardo y Videgaray junto con Lighthizer habrían sin embargo ya avanzado en el tema ambiental, en común acuerdo con Canadá.Durante la firma original del TLC en 1993, el tema ambiental fue excluido como un capítulo del texto central del acuerdo y los tres países únicamente suscribieron un acuerdo paralelo -al igual que en el tema laboral- y la meta de la negociación actual es incorporar medio ambiente al texto central.Sobre los reportes de medios canadienses sobre que la delegación estadounidense habría decidido aislar al Gobierno canadiense de forma temporal al detectar supuestamente que no existía una voluntad de avanzar, Guajardo insistió sin embargo que la meta es un acuerdo trilateral.A decir de Guajardo y Videgaray, las delegaciones de México y EU volverán a reunirse este viernes en las oficinas de Lighthizer para seguir avanzando; ambos países han asegurado buscar concluir negociaciones antes del 31 de agosto próximo para poder lograr firmar un acuerdo en noviembre.