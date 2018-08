CCEL CON DIEGO

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Hoy tempranito hay encerrona del gobernador electo, Diego Sinhue Rodríguez, con el Consejo Coordinador Empresarial que comanda José Arturo Sánchez para calentar los motores de la transición.Entre los temas que el sector empresarial pondrá sobre la mesa están: conformación de su gabinete, la estrategia de seguridad y procuración de justicia, y la consolidación del Sistema Estatal Anticorrupción.Abordarán su preocupación por cómo es que va a tejer la relación con el Gobierno Federal, más ahora con la nueva figura del ‘todopoderoso’ Coordinador Estatal, que será el leonés Mauricio Hernández.El alcalde reelecto, Héctor López Santillana, anda en busca de City Manager o Administrador de Ciudad, la figura que organizaciones empresariales y de la sociedad civil le plantearon en el documento ‘Propuestas por Guanajuato 2018’ con el objeto de tener una mejor gerencia de los temas de la ciudad. Se trata de un brazo operativo que le dé seguimiento a los planes y a la prestación de servicios públicos.Héctor dice que quiere un funcionario con un mínimo de las siguientes cualidades: que conozca bien la ciudad; vocación de servicio que esté pendiente 24 horas los siete días de la semana; acostumbrado a coordinar proyectos; que tenga experiencia en la administración pública; y de absoluta honradez.Los nombres, si es que los tiene, se los guarda muy bien Héctor, nada se puede adelantar. En radiopasillo hay quienes ponen como opción a Enrique Sosa, su exdirector de Desarrollo Institucional y el operador de toda la campaña. También se dijo que podría ser el relevo en la Tesorería Municipal.En su espalda pesa su participación intelectual -que hasta presume- en el polémico asunto de la empresa ficticia ‘Cereales y Pastas Finas’ para comprar las tierras y concursar por una fallida refinería. Desde el sector empresarial esperan lanzar una convocatoria abierta para recibir la mayor cantidad de perfiles sin compromisos de partidos ni amiguismos, aunque al final la decisión única es del Alcalde.El dirigente estatal de Morena, Ernesto Prieto, se apresta a asumir su curul local a partir del 25 de septiembre y quien tomará de interina las riendas es la secretaria general, Alma Alcaraz, quien fuera diputada federal del PAN por Sinaloa y desde hace varios años morenista radicada en Guanajuato. No durará mucho en la silla pues se prevé que la elección para renovar el Comité Estatal sea en octubre.El encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, aprovechó la Séptima Reunión de Evaluación Delegacional para tomarle protesta a los nuevos delegados de Guanajuato y Quintana Roo, aunque ya estaban en funciones desde el 16 de julio. Alfredo Montes Mejía es quien llegó al terruño y ya veremos qué postura asume luego que Diego Sinhue no deja de repetir que la PGR nomás no ayuda.Se acabó la telenovela entre PAN y Morena en Salamanca. El martes, la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó el triunfo del panista Justino Arriaga Rojas a la diputación federal distrito 08 (cabecera Salamanca y que abarca también Villagrán y Juventino Rosas).El PAN Guanajuato a través de su Instituto de Formación Política y Transformación Pública, en conjunto con la Fundación Konrad Adenauer, realizaron el Foro Nuevo Modelo de Transparencia y Combate a la Corrupción: Retos y Desafíos, con la finalidad de actualizarse sobre el tema.Como ponentes participaron: la senadora Pilar Ortega; el director ejecutivo de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez; y el coordinador de temas anticorrupción del PAN en el Senado, Samuel Alcocer.Participaron más de un centenar de servidores públicos en funciones y funcionarios electos.