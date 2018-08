Corredor Industrial

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En próximos días una compañía de origen búlgaro y una más de Taiwán visitarán León para mostrar sus soluciones en sensorización de seguridad y telegestión.Ambas firmas ya han aplicado sus sistemas en países de Asía y Europa y, el reto es saber que tan eficiente sería su aplicación en León ¿para qué?, para contar con datos más acertados y un análisis más a fondo en los rubros de seguridad y movilidad.Por ejemplo este par de empresas entre sus servicios ofrecen aplicar sensores para tener información sobre el comportamiento de movilidad de las personas y de los vehículos; en este caso podría favorecer para tener un mayor ordenamiento en la cantidad de rutas de transporte público que se requieren en una zona de la ciudad y llegar a una conclusión para contar con un mayor número de unidades o hacer cambios de rutas para reasignar recorridos más directos.Este tipo de sensores, de los cuales ya a hablado el alcalde Héctor López Santillana, también permiten medir la calidad de aire a un alto grado de precisión para conocer no solamente la zona, sino también el causante de la contaminación en al aire, hoy solamente existen cuatro estaciones con una calidad mucho menor.Se habla de en una primera etapa comenzar con la aplicación de 500 sensores y luego desplegar un mayor número hasta llegar a 2 mil para cubrir la mayor parte de León.Los sensores y plataforma de análisis que ofrecen estas firmas extranjeras funcionan por medio del Big Data, permitiendo obtener una cantidad amplia de información para luego hacer el análisis correcto de los datos.El contacto con este par de empresas se generó en la pasada edición de Smart Asia Taiwan, evento del que le platicamos el martes pasado y al que asistió el titular de Innovación municipal Omar Silva Palancares.Hablando de la dirección de innovación, le compartimos que el próximo mes de septiembre en León se realizará el Maker Faire que por primera vez se realizará en México y su sede será el Parque Explora.Esperan reunir a 2 mil 500 personas y el objetivo es crear una “cultura maker” que tiene la esencia de hacer las cosas uno mismo, su proposito es dejar en claro que es necesario ponerse en acción para que las cosas sucedan.La fecha considerada para su realización es el 7 de septiembre y, además de exposiciones tecnológicas, habrá proyectos relacionados con innovación, artesanías, proyectos tecnológicos y académicos. Aunado a conferencias y megatalleres con especialistas de Estados Unidos, Costa Rica y Colombia.Esperemos por medio del evento se encuentren proyectos a los cuales con acompañamiento puedan cristalizarse y en algún momento no solamente pensar en la importación de sistemas de tecnología, sino que sean desarrollados por Pymes locales que surjan de la red de parques de innovación existente en Guanajuato.Uno de los proyectos de la dirección de innovación es la creación de incubadoras relacionadas a necesidades particulares ya sea sociales, de seguridad, educación o cultura en beneficio de la ciudad.Flecha Amarilla por ejemplo en alianza con el Tec de Monterrey campus León dieron vida a BiNN de donde surgieron una decena de proyectos de startups de alto impacto nacionales y del extranjero con propuestas relacionadas, principalmente a la logística.Cambiando de tema, con el paro en la producción de Honda Celaya no solamente se vio perjudicada la planta y sus colaboradores, sino también su cadena de proveedores.Se calcula que la armadora cuenta con 180 proveedores en México de los cuales 80 están asentados en Guanajuato.La armadora, que en México dirige Hiroshi Shimizu, de este porcentaje tiene a varios de ellos con una reducción en su producción, pero se mantienen atendiendo a otros clientes.Sin embargo existen empresas como Setex Automotive que su llegada a Guanajuato en 2013 fue exclusivamente para atender la necesidad de asientos de Honda y actualmente está cerrada.Una buena noticia es que sus trabajadores al igual que los de Honda recibirán su sueldo al 100% hasta que reinicien operaciones, además de que sus empleos están asegurados.A su llegada anunciaron una inversión de 30 millones de dólares y la generación de mil empleos.