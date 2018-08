Entre el escepticismo y el asombro

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Hace ya algunas semanas de los resultados de la votación que por mayoría de votantes y no de personas registradas en el padrón electoral se eligió a López Obrador para ser el nuevo presidente de la nación.en la convicción de ser éste el único personaje capaz de transformar a México en un país de políticos honestos dispuestos a trabajar por el bien de su país sin aspirar a enriquecerse.Hay quienes ya empiezan a decepcionarse y aún AMLO no entra en funciones. El 3 de julio escribí en esta columna lo siguiente: “Cuando candidato en competencia, AMLO decía una cosa como también decía otra… Así también los distintos voceros y voceras que este candidato tenía daban su particular interpretación de lo que su cambiante líder decía”.Luego el sr. Sheffield salió a decir que el proyecto sí va, entonces ¿a quién creerle?Una de las razones por las que López Obrador tuvo mayoría de votos fue el hartazgo y repudio de la ciudadanía por los excesos, abusos y estilo de vida de opulencia de la clase política que sin ningún reparo y consideración a los millones de pobres del país exhibía sus bienes y lujosos artículos. En ese sentido, las medidas de austeridad que está anunciando el futuro presidente tranquilizan a sus votantes y presumen un cambio drástico tal y como prometió.AMLO propone también un coordinador estatal y eliminar a los delegados federales en los estados. Esto ha ocasionado cierto revuelo ya que según opiniones podría concentrarse el poder en una sola persona, y que además carecería de la especialidad que se requiere para el manejo de cada dependencia. Así también podría este “or otro lado, habría un gran ahorro al eliminar del presupuesto a un gran número de delegados que gozaban de no pocas prestaciones. Lo ideal sería eliminar las delegaciones y ahorrarse también al coordinador. Para ello hay un gobernador, ¿no?Así la situación política, hay quienes piden y otorgan un voto de confianza a la futura administración presidencial. Mi postura es escéptica y llena de asombro y desconcierto ante tantos cambiosreducir la pobreza y optimice los recursos. ¡Ya veremos!