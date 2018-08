Nuestra hermandad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Claro que son nuestros hermanos, ellos fueron gestados por la misma madre: “la tierra”. Ella les dio calor en su profundidad y les entregó parte de su propia vida, como lo hace cualquier madre, madre celosa de su capacidad de entrega, que no se limita, no lo piensa, todo lo da y todo lo entrega, todo lo apuesta por el ser que sale de la profundidad de sus entrañas, “el árbol”.La vida del árbol es dada por su madre, la tierra, la tierra que envolvió su semilla y el árbol fue la cosecha, nosotros los seres humanos venimos de la tierra y en la profundidad de la tierra, se terminará nuestra esencia humana, por lo mismo la tierra es nuestra madre y los árboles nuestros hermanos.En esta hermandad se repite la historia del génesis y en la repetición al paso de los años, siglos y más temporalidad, Caín y Abel siguen apareciendo de diferentes maneras.Van marcando su presencia cometiendo atrocidades unos contra otros. Caín y Abel, hermanos en lucha, enemigos acérrimos donde el más fuerte, el más cruel, el más duro.Caín vence al más noble y fiel Abel. Así es como hemos crecido unos contra otros, unos venciendo y abusando no precisamente del más tonto, sino de aquel que tiene más capacidad de entrega, de dar y de perdonar.Esta historia se repite una vez más. Me atrevo a preguntar ¿Has ido al Parque los Cárcamos y has visto el genocidio de árboles que se cometió ahí? La tala de árboles de parte de nosotros es una constante, Caín sobre Abel, hermanos e hijos de la misma madre y arropados por la misma fuerza, la naturaleza. Uno sobre el otro, uno contra el otro.La bondad de un hermano siempre ha sido el punto donde lanza el traidor hermano, ahí en ese blanco entierra su hacha llena de furia con daño mortal, daño impregnado de odio y deseos de final, de nunca más, odio, daño que al paso del tiempo lo matara a él también. Hachazo tras hachazo acaba con la vida de su hermano y lo que busca es obtener el reconocimiento, el dominio el poder en cualquiera de sus formas, el control total de cualquier situación.Así se repite la historia en nuestros días Caín matando a sangre fría a su hermano único, el hermano que lo ayuda, el que apuesta todo por él, un hermano así, sólo Abel.Abel no se puede defender de su hermano porque su ser está muy lejos de imaginar que, ante su capacidad de dar, la respuesta serán los hachazos que lo llevará a la mortandad.Aun así, ante el odio de su hermano, Abel le responde con la fineza de su nobleza y en cada hachazo que le dejan caer sobre su ser, éste le regresa en el filo de su hacha el aroma de su ser, la sabia.En la actualidad seguimos acabando con la vida de los árboles sin tomar en cuenta que lo que le hagamos a los hijos de la madre tierra, la tierra madre nos lo devolverá.Acabar con sus hijos es ir atentado con nuestra propia humanidad.Nuestros hermanos los árboles, fieles a su capacidad de dádiva, nos ofrecen oxígeno y armonía, frescura, frutas para saciar nuestra hambre, atraen fauna la cual con su canto nos alegra y aligera la vida, dan sombra para que repose su hermano cansado de la jornada laboral del día, limpian la atmósfera, atraen la lluvia y refrescan los días de calor, son una muralla para los fuertes vientos.Cómo podremos explicar que aquí en nuestra ciudad les dé por arrasarlos, cuando deberíamos tenerlos como seres de armonía y luz, seres espirituales que viven para todo aquel que tiene capacidad de verlos, de sentirlos de vivirlos y de amarlos.Definitivamente debemos unirnos como ciudadanos y evitar la tala de nuestros hermanos los árboles. Evitemos la caída de ellos porque junto a ellos vamos cayendo nosotros.Unámonos, levantemos la pala y lancemos el pico, carguemos una cubeta con agua y reproduzcamos la hermandad de los árboles a nuestra semejanza.Psic. Maritza Nasser7 12 34 61Programa constante de reforestación de nuestra ciudad. ¡Únete hagamos equipo!