Fue alrededor de las 3:50 de la mañana de este jueves cuando se recibió el reporte a cabina de emergencia, de la presencia de individuos quienes destrozaron los ventanales de la institución bancaria ubicada entre Juárez e Hidalgo a unos cuantos metros de la Presidencia Municipal, para sacar el cajero y llevarselo en un vehículo desconocido.

Foto: Staff AM.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Al lugar arribaron elementos del Mando Único quienes solicitaron apoyo a municipios vecinos de Cortazar, Juventino Rosas, Celaya y Salamanca para tratar de ubicar a los responsables aunque por el momento no hay más información acerca de una posible detención.Se desconoce el monto de lo robado. En el lugar ya trabaja personal de la Subprocuraduría de Justicia de la Región "C", para recabar los primeros indicios acerca del robo e información de los responsables.Este es el segundo intento de robo, el primero consumado en menos de un mes en el municipio ya que apenas tres semanas anteriores sujetos intentaron robar el cajero de la empresa Banorte ubicado a un costado de la Presidencia Municipal, pero elementos del Mando Único, impidieron que este se ejecutará aunque no se logró la detención de los sospechosos.Te puede interesar: