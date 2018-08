Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

“Cuando decidí levantar la mano para representar Amexme, recordé a las ex presidentas de quienes me siento orgullosa y no pude evitar dimensionar el enorme reto que implica presidir la Asociación”, dijo para am Leticia Venegas Ramírez, presidenta electa del capítulo León de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias.La empresaria, CEO de Grupo Enermax, con 22 años de experiencia en el sector automotriz, representó a la planilla de unidad que se propuso para continuar la obra de Marisol Ruenes y las ocho presidentas que le antecedieron.“Elegí para integrar este consejo a mujeres talentosas porque sé que con ellas y con todas nuestras valiosas socias lograremos construir proyectos de unidad, iniciar nuevos senderos y lograr una gestión exitosa ya que juntas buscamos la innovación empresarial”, destacó.Aunque ya es la presidenta de “hecho” de Amexme León, para el periodo 2018-2021, por haber sido electa en asamblea, Lety Venegas y su directiva vivirán el acto protocolario de cambio de estafeta en el mes de septiembre, como se ha hecho costumbre en el grupo de damas.Para Leticia Venegas el objetivo de su Consejo Directivo será la consolidación de la capacitación continua de las socias quienes recibirán certificaciones para que, al finalizar la gestión, cada integrante de Amexme logre aplicar en su área los nuevos conocimientos.“Se busca con ello que las agremiadas logren implementar un proceso de mejora que les genere sustentabilidad en sus empresas”.“Además, buscamos provocar acciones orientadas al fomento de la creación de nuevos negocios, desarrollando el modelo de las startups (término ligado al emprendedurismo digital pero que se utiliza para definir a una gran empresa en su etapa temprana y que se basa en un negocio que será escalable más rápida y fácilmente, haciendo uso de tecnologías digitales) para que las socias desarrollen el rol de mentoras”.La labor de Amexme, en este periodo se regirá por 5 ejes: estructura y normatividad, administración y finanzas, relación con sector público y privado, capacitación y desarrollo y vinculación social, según lo propuso la nueva presidenta.También se dividió el trabajo por lograr en 9 comisiones: desarrollo social, enlace de negocios, turismo empresarial, capacitación empresarial, relaciones públicas y atención de socias, emprendedurismo, área jurídica y normatividad, innovación y finanzas.La nueva encargada de los destinos de Amexme, capítulo León, dirigió un mensaje a su antecesora, Marisol Ruenes: “La felicito por los logros alcanzados en esta gestión, considero un gran reto la continuidad en los proyectos, pero, sin duda, el posicionamiento empresarial ha sido una ardua labor de género que realizó Marisol, además de incrementar el número de empresarias afiliadas y en sentido, seguiremos sumando. Sé que cuento con ella”.