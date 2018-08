10 Cosas Que No Sabías De Winnie Pooh

Ya se estrenó “Christopher Robin: Un reencuentro inolvidable” y no puedo evitar recordar al osito más bobito y glotón que he visto en mi vida: el maravilloso e inigualable Winnie Pooh. Como muchos de ustedes, crecí con él, junto a sus mejores amigos, Christopher Robin, Tigger, Puerquito, Roo, Kanga e Igor, y ahora que regresan a la pantalla grande… no puedo evitar mi emoción xD

En el año 1962, el autor inglés A.A. Milne se inspiró en la colección de ositos de su hijo y decidió escribir una linda historia de Winnie y sus amigos del bosque. Más de 90 años después, Winnie Pooh sigue siendo uno de los personajes ficticios más entrañables de la historia y, para celebrar, hoy lo recuerdo con muchísimo amor, y unas ganas tremendas por ver su nueva película, protagonizada por Ewan McGregor

Su nombre era de un oso ¡y un cisne!

El hijo de AA Milne, Christopher Robin Milne recibió de regalo un osito de peluche por su mamá a principios de los años 20, y fue exactamente este oso en el que se inspiraron para crear a Winnie Pooh, al menos físicamente. Pero recibió el nombre de Winnie por un verdadero oso negro canadiense llamado Winnie que vivía en el Zoológico de Londres en esa época.

El “Pooh” se le agregó cuando la familia Milne conoció un cisne en las fiestas navideñas, al que apodaron Pooh. ¿Te imaginas?

El Bosque de los 100 acres ¡es real!

En East Sussex reside el verdadero Bosque de los 100 acres, parte del Bosque Ashwood, en el cual se inspiró Milne para crear la historia de Pooh. De hecho, varios lugares del mundo de Winnie también se inspiraron en locaciones reales donde su hijo regularmente jugaba.

Pooh fue el primer personaje ficticio, cuyas licencias fueron vendidas en otro continente

Primero las compró el productor americano Stephen Slesinger en Enero de 1930 para vender juguetes y juegos de mesa en Estados Unidos y Canadá. Después de eso, Walt Disney compró los derechos para la caricatura y las películas en los años 60, donde Pooh reside hoy en día.

Pooh no siempre usó una playera roja

Después de que Slesinger comprara las licencias de Pooh, le agregaron la playera roja (porque antes estaba desnudo) para un álbum de RCA Victor en 1932. En 1962, la viuda de Slesinger le otorgó la licencia a Disney, quien mantuvo esta nueva imagen. ¡Y vaya que nos encanta!

Winnie Pooh es el rival de Mickey Mouse

Luego de comprar los derechos de Pooh, Disney comenzó a crear una serie de cortometrajes que fueron lanzados en cines a finales de los años 60. Después de esto, un trío de cortometroajes construyeron el primer estreno teatral de Pooh a petición de Disney.

Primero salió Las aventuras de Winnie Pooh (1977), luego 2 programas de televisión en los 80 y década de los 2000, y todavía se realizan películas del osito, así como filmes animados de CGI. Pooh es una de las propiedades más populares de Disney, junto con Mickey Mouse.

Es el ÚNICO oso en recibir su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Solamente 16 personajes ficticios han recibido su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, y Winnie Pooh es uno de ellos, desde Abril del 2006. Entre los demás personajes, destacan Abelardo, Bugs Bunny, la rana René y, por supuesto, Mickey Mouse.

El verdadero Christopher Robin no era como lo imaginas

El verdadero Christopher Robin, tristemente resinitió a su padre por haber usado su nombre. Él mismo se hizo escritor y en sus memorias mencionó que: “me parece que mi padre llegó a donde estaba, subiéndose a mis pequeños hombros, y me quitó mi buen nombre, dejándome nada más que fama vacía.” ¡Auch!

Winnie Pooh rompió récord en lenguas antiguas

Winnie Pooh ha sido traducido a diferentes lenguas, pero la edición en latín rompió récord. En 1958, Winnie Ille Pu fue traducido por el Dr. Alexander Lenard y se convirtió en el primer libro de lengua NO inglesa en estar destacado (por 20 semanas) en la lista de Best Sellers del New York Times. Lo mejor del caso es que sigue siendo el ÚNICO libro en latín que ha aparecido en esa lista.

Cada personaje de Winnie Pooh representa un desorden mental

Parece una historia para niños, pero un artículo publicado en el Diario Médico Canadiense titulado “Patología en el Bosque de los 100 acres: una perspectiva del desarrollo neurológico en A.A. Milne”, afirma que cada personaje representa trastornos mentales clínicos, creando una historia con un significado más profundo.

El estudio afirma que Pooh tiene TDAH y TOC, mientras que también muestra un “funcionamiento intelectual limitado” y una alimentación deficiente y obesidad. Puerquito tiene un trastorno de ansiedad generalizado. Conejo tiene un trastorno de personalidad narcisista. Tigger tiene TDAH e hiperactividad y Igor sufre de depresión crónica a largo plazo. O.O

Las ilustraciones de Winnie Pooh valen una fortuna

Parte de la magia de Winnie Pooh son sus ilustraciones hechas por E.H. Shepard, quien trabajó con AA Milne en la historia original. Y si tú tienes una ilustración original de este hombre, podrías subastarla. Una ilustración original de Pooh, Christopher Robin y Puerquito valen casi medio millón de dólares. ¡Imagínate eso!