Se graba en video erótico, lo envía a sus ex suegros y sufre las consecuencias

Un hombre quiso desquitarse por las acusaciones de su ex esposa, y las cosas le salieron 'al revés'.Resulta que esta persona, de 32 años de edad, se casó en 2016 en un matrimonio planeado por los padres de la joven.Quince días después la mujer le pidió el divorcio a su esposo. Más tardaron los padres en planear la boda que los hijos en separarse.La cosa es que ella aseguró que el marido era impotente. Él quiso desmentir las acusaciones a toda costa, y decidió grabar un video erótico con la participación de una mujer y otra persona que los grabó.El problema es que envió el video a los ex suegros, que a su vez pasaron la grabación a la Policía. Ahora el molesto ex tiene cargos de acoso, envío no solicitado de un video obsceno y comentarios sexuales molestos.Con información de RT.