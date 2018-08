Así terminó esta historia de un vecino que se asustó

"Gran susto de un vecino en la Avenida de Lorca de Sangonera la Seca, por un tigre descansando debajo de una olivera", cuenta la Policía Local murciana.

Imagine este evento: una llamada desesperada a la policía, un vecino asustadísimo y un final inesperado. La historia la han contado los propios agentes en Twitter y produjo un sinfín de carcajadas a toda la comunidad.En la imagen se ve un tigre recostado contra el tronco de un árbol huyendo del asfixiante calor murciano, y no cuesta nada imaginar el terror en los ojos del vecino que caminaba por el lugar ante dicha imagen, pero había un truco ahí: "Una vez los compañeros se acercan descubren que es un peluche de grande dimensiones".Los tuiteros se han tomado el epic fail con mucho humor y han decidido seguir con la broma. "¡¡¡Venid urgente!!!", apelaba un internauta, y la Policía respondía: "Por demarcación no nos correspondería ese servicio, y aunque el último dinosaurio se extinguió hace 65 m. de años... no tenemos inconveniente”Los propios agentes han querido aprovechar el buen humor para colar un mensaje solidario: "Que sí, que en Murcia hace mucho calor en plena ola de calor. Que sí, que bajo una olivera se está tan 'agustico'..", han tuiteado, y han compartido un link a la cadena solidaria de relevos Star Spain, que busca recoger fondos contra el cáncer infantil.