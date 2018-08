Barcelona confirma acuerdo por Arturo Vidal

A través de un breve comunicado en el sitio web del equipo, el FC Barcelona informó el acuerdo con el Bayern Munich por la transferencia de Vidal.



“El acuerdo es para las próximas tres temporadas y está pendiente el examen médico que el jugador realizará en el transcurso de los próximos días”. Además, señala que anunciará a la brevedad el día de la presentación del chileno, proveniente del club aleman.



Vidal (31 años) se convierte en el cuarto refuerzo de los 'Culés'. El acuerdo por el traspaso se cerrará por el importe de 19 millones de euros.



'El Rey Arturo' procede del Bayern, donde ha jugado las últimas tres temporadas, y su contratación por parte del Barça se justica para ocupar la vacante que ha dejado el brasileño Paulinho Bezerra, quien tras el mundial de Rusia ha regresado al Guangzhou Evergrande chino.



En su historial, el chileno cuenta con siete Ligas (cuatro con el Juventus y tres con el Bayern Múnich) y dos Copa América con Chile (2015 y 2016), además de dos Torneo Apertura y uno Clausura con el Colo-Colo.



Nunca ha ganado la Champions League y sólo ha jugado una nal, la que perdió con el Juventus en el 2015 precisamente contra el FC Barcelona (3-1).

❗[BREAKING NEWS] Agreement with Bayern Munich for the transfer of @kingarturo23 https://t.co/znSDr6c0VM