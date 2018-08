Daniel Ricciardo se va de Red Bull

Esta mañana Red Bull confirmó la salida del piloto australiano al terminar la temporada 2018, el anuncio lo hizo a través de su página de Facebook.

Minutos después la escudería francesa anunció en su cuenta de Twitter que Ricciardo se unía a su equipo en 2019. Será compañero de Niko Hulkenberg la próxima temporada

We are delighted to announce that @danielricciardo will join @RenaultSportF1 as race driver from 2019. Full report https://t.co/9LUkd22abr#RSspirit pic.twitter.com/OIXUbjIoRm