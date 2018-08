VIDEO. A Tigres no lo veo como parámetro: Pedro Caixinha

Pedro Caixinha, técnico de Cruz Azul, no mira en Tigres un parámetro o una prueba de fuego. Tratará a los regiomontanos como un equipo más.



"No lo veo como parámetro, no mido las cosas de esa manera, pero sí el momento, veo que se enfrentan equipos de muy buen nivel, lo que importa es que llegan con seis puntos ambos y sin goles en contra, tienen actores que juegan buen futbol", destacó el timonel previo a la jornada 3 del Apertura 2018.



Sobre la posible ausencia del atacante francés André-Pierre Gignac, el estratega portugués expresó que "es un jugador determinante en la liga, viene haciendo goles, hay que ver mañana en la alineación de Tigres".

"No hay cuadros alternos, aquí hay una plantilla competitiva".- Pedro Caixinha pic.twitter.com/rUVGFtRljM — CRUZ AZUL FC ® (@Cruz_Azul_FC) 3 de agosto de 2018

Sobre las lesiones que aquejan al cuadro de la Noria, Caixinha informó que Ángel Mena sigue en recuperación."Mena está fuera, espero se integre al equipo; Milton Caraglio estará en duda hasta mañana, no creo que le pueda alcanzar; (Andrés) Rentería, en un par de semanas. 'Gerry' (Flores) ya regresa. Martín Zúñiga, en proceso de recuperación".Dentro de lo estudioso que es Pedro Caixinha, el técnico aceptó que hay una situación que no comprende en tema de Selección Nacional: que se pida a un entrenador que anteriormente se negó al Tricolor."Las personas que tienen muy claro lo que tienen, pero tema que me pasa de largo, cosas raras, incoherencia como cuando el Tuca decía que prefería ser barrendero que seleccionador", criticó el timonel de la 'Máquina'. Ahora que Juan Carlos Osorio partió del banquillo, Caixinha lanzó una pedrada a la forma de elegir entrenador."México es una selección destacada en el mundo. Lo mismo cuando salimos campeones con Santos (era candidato) , miran al entrenador de moda, no lo veo como buen punto o perl para un puesto especíco, me gusta trabajar el día, soy joven y quiero seguir a nivel de club, estoy en una institución que quiero,es un reto, no me ocupa lo demás".