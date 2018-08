A menos de un año de su última presentación, Leo Dan regresa a la ciudad.

el cantante mostrará lo mejor de su repertorio el 7 de octubre en el Palenque de la Feria

Leo Dan es un cantante, compositor y actor argentino./ Foto: Agencia Reforma

La noche será emblemática con éxitos como:

Los boletos ya están a la venta

habrá unos invitados muy especiales: Los Teen Tops

Los Teen Tops serán los invitados especiales de esa noche de octubre./ Foto: Especial.

Los precios para ver a Leo Dan son de:

Leo Dan ha grabado más de 36 álbumes y es considerado 'La Voz de América',

Aquí un video de Leo Dan cantando el tema con Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba.

Tras el éxito de su disco 'Celebrando a una leyenda' (en vivo), como parte de la gira que lleva el nombre de su disco. En su próximo concierto estará acompañado por un coro, mariachi y orquesta. 'Cómo Te Extraño Mi Amor', 'Te He Prometido', 'Tú Me Pides Que Te Olvide', 'Amigo Mío', 'Mary Es Mi Amor', 'Que Tiene La Niña', 'Esa Pared', 'Celia', 'Yo Sé Que No Es Feliz', 'Mary Isabel', entre muchos éxitos más. a un costo que va de los 400 pesos a los mil 350 pesos en Diamante. Además de Leo Dan, esa noche, quienes recordarán los años dorados del rock and roll. $1,350 Diamante $1,250 Oro $1,060 Plata $720 Bronce $530 Preferente $400 General Y se pueden comprar por el sistema www.ticketcity.mx y hotel NH Collection. y en esta ocasión rendirá un tributo a México, pues fue su sonido el que le ayudó a consolidarse internacionalmente. Leo Dan es el compositor del exitoso tema 'Cómo te Extraño Mi Amor' que la agrupación mexicana Café Tacvba cantó hace algunos años.