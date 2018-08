"Yo ni siquiera sabía que Natalia escribía en el periódico", aseguró.



"Me enteré el día que me dijeron", dijo.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Luego de los rumores, por fin se confirmaron. Resulta queconductora del programa Hoy de Televisa.Pero no es quehalla quitadosino que seen un periódico de la Ciudad de México.En entrevista condijo que no sabía que ese trabajo era ocupado por Natalia Téllez.Hasta el momento, Atala Sarmiento no tiene nada confirmado para regresar a la televisión.