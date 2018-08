Terminando de entrenar ! Amo la playa para hacer ejercicio !!! Les mando besos que tengan un hermoso fin de semana ! Nos vemos este domingo #dallas #showNC2018 pic.twitter.com/WLSGJsCrjp — Ninel Conde (@Ninelconde) August 3, 2018

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A sus casi 48 años, Ninel Conde admitió que se ha sometido a cirugías plásticas con el fin de mejorar su físico. "Esa es la pregunta que más me han hecho en 23 años de carrera y pues sí, lo que se ve no se juzga," dijo en entrevista para el matutino "Hoy".Ninel compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que luce su figura en bikini.Sobre los cuestionamientos acerca de su situación sentimental, la cantante declaró que por el momento disfruta su soltería pues no sabía estar sola y ello le generaba problemas. "Ahora hasta lo disfruto, lo que me falta es bajar otros tres kilos", apuntó.El programa "Hoy" cumple 20 años al aire, y la gran ausente en la celebración fue Andrea Legarreta, quien se encuentra en otro continente.