"Aquí la idea es que la gente pueda jugar, que se divierta mucho, las reglas son muy claras y el invitado no se sale de cierta postura, es un juego que puedes jugar en la casa y al mismo tiempo el invitado puede salirse de un protocolo, hay muchas bromas y de esta forma buscamos que la gente se ría", platicó.



"En el canal tenían ganas que siguiéramos haciendo algo, les gustó Está Cañón y como estaba la renovación decidimos retomar las dinámicas y hacer más juegos, estamos en los ratings más altos", agregó.

Yordi Rosado está contento porque este año volverá a la televisión abierta como conductor de un programa familiar para Televisa del que, dice, podrá dar más detalles en unos días. Sin embargo, no es el único proyecto que trae entre manos. Actualmente está trabajando en cosas para cine, televisión de paga y en un nuevo libro dedicado ya no a los jóvenes, sino a adultos.Mientras tanto, el conductor está contento con los resultados de "Game Time", que inició en abril y en el que reúne a famosos y televidentes.El programa se transmite los martes a las nueve y media de la noche por el canal U.Yordi dijo que de pronto la química entre televidentes y elementos del programa ha sido tal que no ha faltado quienes se van a cenar después de las grabaciones.