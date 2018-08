Colisiona vehículo en avenida Juárez

Un choque se registró esta mañana, entre un vehículo particular y una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Pachuca.



La colisión, por fortuna, no dejó lesionados graves, pero si daños materiales.



Los vehículos transitaban sobre la avenida Juárez esquina con calle 16 de Enero, frente a la estación Bioparque del Tuzobus.



Hasta el momento la Secretaría de Seguridad Pública de la capital no ha emitido información sobre este percance.



Hace unos días, de madrugada, hubo un choque donde otra patrulla fue embestida por el conductor de un coche y la dependencia dio pronunciamiento.

