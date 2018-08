Empresarios de Irapuato piden a Diego Sinhue Rodríguez considerar cambiar a Alvar Cabeza de Vaca y Zamarripa Aguirre

“Sentimos que se ha invertido mucho (en seguridad) y que los resultados han sido mínimos o nulos, ese es el sentimiento de los empresarios en Irapuato, por otro lado, darle oportunidad a dichos personajes sería negarnos la oportunidad de obtener mejores resultados”, dijo.



“El nuevo Gobernador debe pensar en hacer cambios en el equipo para resolver la situación, necesitamos a alguien con mucha experiencia, que ya haya resuelto situaciones en otro lado, un perfil con un poco más de presencia, porque vemos que en momentos difíciles no hay presencia, que no aparecen los encargados de proteger a la ciudadanía”, enfatizó.



“Habría que evaluar cuales son sus proyectos y planes de seguridad, para evaluar su permanencia o salida, yo le recomendaría (a Rodríguez Vallejo) que escoja personas capaces en todos los temas, en todas las secretarías y direcciones, que se olvide de temas electorales, que trabaje por los guanajuatenses”, puntualizó.

Empresarios de Irapuato se sumaron a pedir alque considere un cambio tanto para la Procuraduría de Justicia del Estado como para lapues consideran que ambas instancias no han dado resultados.Los encargados de ambas áreas estatales estuvieron en la lista de funcionarios que no deberían permanecer en el Gobierno del Estado en la próxima administración, propuesta hecha por empresarios delGabriel Villegas Gómez, empresario irapuatense, se mostró completamente en desacuerdo quepermanezcan en sus cargos, por la falta de resultados y porque no se ve una estrategia contundente de atención a la inseguridad.Otro empresario que no estaría de acuerdo en la permanencia de los mandos de seguridad actuales esquien comentó que es necesario un cambio ante la inseguridad, que si bien es problema nacional, ha pegado fuertemente en Guanajuato.Por su parte, el empresario Gerardo Padilla Fuerte consideró que más que cambiar a los mandos, es prioritario mejorar las estrategias de seguridad, pues por lo menos en Irapuato se ha comprobado que la sustitución de las personas a cargo de alguna dependencia, no es la solución.