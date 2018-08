Dirigentes políticos también quieren cambios en gabinete

"Que el Gobernador electo haga una evaluación profunda en la Secretaría de Seguridad. El Procurador no le corresponde totalmente a él sino al Congreso, pero siempre lo dijimos el responsable en seguridad es el Gobernador y Márquez falló, Diego tiene la oportunidad de revisar el tema", mencionó Contreras Guerrero.



"Es una de las secretarías más lamentables en el sexenio pasado porque fue comparsa total del gobernador Miguel Márquez, y lo que ha venido haciendo es actuar a contentillo. Nos urge alguien que no tenga militancia panista, un perfil de hombre o mujer que sea técnico que busque e investigue", destacó Contreras.



"Debe hacer un análisis muy preciso de los perfiles si va apostar alguna continuidad debe ver los resultados durante el anterior sexenio.



Carlos y Alvar ni siquiera necesaria volver a ver el perfil sino con los resultados no deberían tener cabida ya en el Gobierno", opinó Méndez Pérez.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Dirigentes de partidos políticos coincidieron con la necesidad de cambiar a gran parte del gabinete para el nuevo Gobierno Estatal.Laseñalaron es en ladirigente estatal del Partido Verde Ecologista () señaló que todas laspero en el caso de seguridad, mencionó que ya no se vale una reestructuración.La Secretaría de Transparencia es otra área que para él no hizo su trabajo en todo el sexenio.Tras una reunión entre Diego Sinhue Rodríguez Vallejo gobernador electo e integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), estos señalaron que al menos seis integrantes actuales del gabinete no deberían continuar en el puesto.El dirigente municipal del Revolucionario Institucional (),señaló que ni con una reestructura en seguridad los titulares actuales deben repetir.El priista urgió a tener una secretaría de transparencia más activa, con sanciones severas a funcionarios.Y resaltó que en Obra Pública, Arturo Durán Miranda es de los pocos secretarios con buen trabajo aunque le faltó "mano dura" para evitar asignaciones directas en contratos.