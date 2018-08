Este domingo habrá marcha a favor de la vida en León

“Somos ciudadanos comprometidos con la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Somos ciudadanos a favor de la vida de manera absoluta, a favor de la vida de la madre”, señaló Yolanda Valtierra, una de las coordinadoras, junto con Patricia García.



“De esta forma, libremente, realizaremos una marcha pacífica por las calles del centro. Iniciamos en el Arco de la calzada, para continuar por la calle Progreso, Pedro Moreno hasta la plaza principal. Haremos oración a favor de la vida, en contra del abordo, de la violencia y la inseguridad que nos aqueja”, señaló Francisco Moreno, organizador.



“Por tanto tiene todos los derechos jurídicos de un ser humano que ha nacido y ese debe ser el compromiso de los diputados y senadores de México”, dijo Rocío Martínez.

