Piden 3 mdp para seguridad en Estadio León

Pese a que no hay cabal cumplimiento de los compromisos del Club León con el gobierno local dentro del convenio que mantienen, se solicitaronElde esa seguridad es una de las partes queen este convenio con el equipo de futbol local.La solicitud de más recursos se expuso hoy ante la Comisión de Gobierno, seguridad pública y tránsito del ayuntamiento pues el próximo lunes también la revisará para su probable aprobación por parte de la comisión de Hacienda.El director de prevención del delito, Elías Lira Mares, detalló que, pero lo pendiente no se ha cumplido por discrepancia en las agendas de actividades del equipo de futbol y del gobierno local.Cabe recordar que el convenio del gobierno municipal con el equipo contempla elEl regidor Salvador Ramírez Argote se dijo en contra del otorgamiento de más recursos para brindar seguridad al estadio cuando el equipo no ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones dentro del convenio, por lo que pidió detalle de las actividades cumplidas y pendientes del Club León.