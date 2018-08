"No es congruente ni aceptable el sugerir, incitar y mucho menos, obligar la realización de prácticas contrarias a dichos principios y valores, como la práctica de rapar estudiantes de primer ingreso".



"Estaría muy padre en el futuro poder platicar la anécdota de cuando entré a la prepa y me raparon, porque es algo lindo. Te sientes identificado y parte del lugar", expresó Sebastián Santos.



"Estás prohibiendo algo que a todos les hicieron. Es injusto. Me gustaría que siga la tradición mientras no se lastime a los demás. Lo importante que se dejen cortar el pelo, no hacerles daño”.



"Pienso que las personas en realidad deberían adaptarse a estos cambios, siempre que se mantenga un margen de respeto hacia las personas. Está bien que se rapen, es la tradición de una escuela que te va a respaldar en un futuro", añadió.



"Es una tradición y se van a sentir mal los que ya fueron rapados y no podrán rapar. Sí me gustaría que me lo hicieran.



Es como una corrida de toros, va a ser difícil de quitar, a parte que caracteriza a la escuela y se siente bien tan sólo verlo de aquí afuera".



"Es como sentirte parte de la escuela y está genial. Estoy de acuerdísimo que se siga haciendo cada generación porque te hace parte de la familia, te aceptan y está genial. A parte que te distingue de los demás", sostuvieron Félix Eduardo y Cristhian Eduardo.



"Dejé que me raparan porque estoy orgulloso de la prepa oficial y para demostrar que siento amor por la institución", aceptó Ángel Issac.



"Yo estoy de acuerdo, si él quiso y es una tradición que lo hagan, pero mientras sólo les corten el pelo, no los golpeen ni nada de eso", externó.

El, a través de un comunicado,, lo queEsto por la tradicional novatada que se realizaba en la preparatoria oficial en la colonia San Miguel, donde es costumbre que los alumnos rapen a los de nuevo ingreso.En el escrito, que circuló en redes sociales, el consejo manifestó que estaAnte la prohibición, los alumnos se mostraron en desacuerdo, señalando que por ser una tradición deberían darle continuidad, a parte de ser una muestra de recibimiento a los de primer grado.También los jóvenes recién admitidos, sostuvieron que esa actividad es parte de la identidad de la preparatoria y que fomenta el compañerismo., peleaba Emmanuel Ponce.Mario Sánchez consideró que esa costumbre no es una falta de respeto o algo parecido:Kevin Ramírez, un chico que también esperaba, dijo que sería raro entrar a esa escuela y no ser rapado.El estudiante, Gerardo Lozano, estimó que todo es cuestión de respeto y no dejar de lado los valores al entrar a la prepa oficial.Con ellos, Martín Sánchez y Rodrigo Vázquez coincidieron que estas actividades deben permanecer, siempre que no se dañe a nadie.Algunos chicos de nuevo ingreso permitieron que se les cortaba el cabello, para celebrar que habían sido admitidos incluso una madre de familia estuvo de acuerdo con la actividad.Por último, Guadalupe Saldaña quien acompañó a su hijo a llevar los papeles, dijo que mientras fuera en un tono respetuoso ella no se oponía.