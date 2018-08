En tinieblas templo de Nuestra Señora del Refugio

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El, que se localiza en la cima del Cerro Gordo, quedará, debido a que la empresa que se encargó de los trabajos, Electro Obra del Bajío, se negó a reponer el cableado y las lámparas que se robaron en la segunda quincena de mayo.Apenas el 11 de abril, las autoridades civiles entregaron los trabajos de restauración en el templo, que incluía la iluminación de la torres que es visible desde cualquier punto de la ciudad.Un mes después los delincuentes desmantelaron el sistema de iluminación, robándose cables y lámparas.El costo de la obra fue de 1.5 millones de pesos e inicialmente los representantes de la empresa Electro Obra del Bajío, señalaron que repondrían lo robado.A la fecha no se ha hecho. Señalaron a los del Comité Pro Mejoras del Templo que ellos ya entregaron la obra y que no es su responsabilidad reponer lo robado.La barda ya se está construyendo gracias a un patrocinador de la parroquia de San Maximiliano Kolbe, de Panorama.El Municipio sólo se concretó a ofrecerles un programa de reforestación en la zona, y arreglar los jardines.Los vecinos demandan más seguridad, alumbrado en la calle de acceso al templo, pero nada de ello se les ha dado.Los delincuentes se robaron cables de cobre y costosas lámparas Led este fin de semana, aprovechando la poca vigilancia que hay en Cerro Gordo. Dañaron una puerta de acceso a la torre para cometer el hurto.El templo sigue en completa oscuridad en el exterior. Incluso con las recientes lluvias también dejó de encender la cruz que se localiza en lo alto de la pequeña torre.La Secretaría de Obra Pública del Estado (SOP) no ha dado ninguna respuesta a los vecinos y encargados del templo que fue víctima de la inseguridad y de la delincuencia que se vive en León.