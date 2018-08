Retrasa Secretaría de Turismo pago de anticipo a contratista irapuatense que rehabilita jardín municipal  

“Esta obra se firmó en convenio con el Gobierno del Estado, y ellos hacen los pagos a la contratista, y se tardaron en pagar el anticipo, la ley prevé que deberá iniciar (la contratista) los trabajos hasta recibir ese primer pago, y eso demoró el arranque”, explicó.



“Estamos revisando las fechas con el contratista para evitar se retrase (la obra) lo mismo que tardó el pago y (la contratista) tiene la disposición, sólo falta afinar las fechas, aunque están en su derecho que se corran los días del retraso, pero estamos en platicas”, agregó.

Las autoridades de laa cargo de la obra de rehabilitación del jardín municipal de Irapuato.Así lo informó el director de, luego de que AM publicó que las acciones de esta obra, denominada “Obra de integración del espacio público entre Presidencia Municipal y el Teatro de la Ciudad (Jardín Principal y Calle Juárez”, debieron iniciar el 14 de mayo, de acuerdo al contrato que se celebró entre la contratista y el Municipio.La contratista a nombre de Villafuerte Villegas, debió recibir luego de la firma del contrato, que de acuerdo al mismo documento en poder de AM, se realizó el 9 de mayo de este 2018, un total de 4 millones 886 mil 915 pesos, que representa el 30% del recurso, de esta obra que constará 16 millones 289 mil 716 pesos y 66 centavos.El contrato de obra, entregado mediante la adjudicación de obra por Licitación Pública Nacional, con el número LPN-ED-18-001, contempla 201 días de trabajo para concretar las acciones en el Jardín Municipal y la calle Juárez, que iniciaron el 21 de julio.El director de Obra Pública, explicó a AM que se encuentran en pláticas con la contratista, para negociar que estos dos meses y 7 días que se retrasó el inicio de obra por la falta de entrega del anticipo, no sean el mismo tiempo en que se retrasará la obra, que tiene como fecha el 30 de noviembre de este año.En el caso de que no se llegara a un acuerdo, la empresa a nombre de Alberto José Villafuerte Villegas, terminaría a finales de 2018 o principios de 2019 la obra que contempla la rehabilitación de la zona del Jardín Municipal y la calle Juárez, que se encuentra cerrada al paso vehicular desde finales de julio.