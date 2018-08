Reporteros acorralaron a AMLO tras mitin con Meade

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Tras el encuentro de esta mañana con José Antonio Meade,quien fuera candidato presidencial del PRI, periodistas cerraron el paso al auto que transporta al presidente electo Andrés Manuel López Obrador.Hace unos momentos los comunicadores, que se mantienen en guardia a las afueras del número 216 de la calle Chihuahua, rodearon el auto blanco del tabasqueño para conocer detalles del encuentro con Meade Kuribreña.Tras varios minutos de cuestionamientos, el tabasqueño se vio molesto debido a que la prensa no permitía el paso de su automóvil."No puedo bajarme ahora porque miren cómo me tienen, me van a dejar o no me van a dejar. Tomen bien para que vean cómo me tienen, tomen para que vean cómo me tienen", dijo.Y entre risas sostuvo "uno es rehén de lo que dice y dueño de su silencio". Incluso reiteró que la prensa son mirones profesionales.Entre empujones los reporteros buscaban acercar cámaras y micrófonos a la ventanilla de López Obrador, incluso un camarógrafo se subió al cofre del vehículo para acercar su lente al parabrisas y tomar de cerca al tabasqueño.