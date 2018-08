Esposa de marine estadounidense ¡es deportada!

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El gobierno de Estados Unidos deportó a una mujer mexicana que vivía ilegalmente en el país durante casi 20 años a pesar de los esfuerzos de los legisladores por hacer que ella permaneciera en Florida con su esposo, un veterano del Cuerpo de Marines y sus dos hijos igualmente estadounidenses.A Alejandra Juárez, de 38 años, se le unieron su familia y el congresista, Darren Soto, en el Aeropuerto Internacional de Orlando para despedirse con lágrimas antes de su vuelo de regreso a México.Juáre buscó ingresar ilegalmente a Estados Unidos en 1998 y recibió la orden de ser expulsado, lo que impidió sus futuras oportunidades de conseguir una visa o convertirse en ciudadana, según Soto y las entrevistas con los medios que otorgó Alejandra.Regresó ilegalmente al país en el 2000, mismo año en el que se casó con Temo Juárez, un nativo mexicano que sirvió en la guerra de Irak con los marines de los Estados Unidos, y ahora es ciudadano estadounidense naturalizado.Después de que fue descubierta durante una parada de tráfico en el 2013, se le exigió que se registrara cada seis meses con funcionarios de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos. Sus abogados dijeron a los periodistas que solo la estaban deportando debido a la política de ‘Tolerancia cero’ de Estados Unidos contra la migración ilegal.ICE, que no respondió preguntas, dijo que el reingreso de Juárez después de su deportación se considera un delito grave. Su esposo ha dicho a la prensa que votó por Trump en las elecciones del 2016.El predecesor de Trump, Barack Obama, fue criticado por grupos de inmigrantes por deportar a decenas de veteranos militares no estadounidenses y por deportar inmigrantes cuyo único delito fue reingresar al país después de una orden de expulsión anterior. Bajo las nuevas pautas emitidas bajo al administración de Obama en el 2014, se consideró que Juárez tenía baja prioridad para ser destituido, dijeron sus abogados.Trump, un republicano, amplió el enfoque de ICE a los pocos días de asumir el cargo en 2017, y dijo que no se debería considerar que los inmigrantes están exentos de la aplicación de la ley.Soto, un congresista demócrata, patrocinó un llamado proyecto de ley privado que otorgaría a Juárez una visa si se aprueba, un recurso de última instancia, frecuentemente fracasado para los inmigrantes que han agotado otras vías. Juárez ha dicho que su hija menor, que tiene nueve años, vendrá a vivir con ella a México porque su esposo viaja con frecuencia por su trabajo al llevar un negocio de pisos.