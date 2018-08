La temperatura más alta del jueves, cuando el calor comenzó a aumentar, fue de 45,2° C (113,4° F) cerca de Abrantes, una localidad a 150 kilómetros (93 millas) al noreste de Lisboa, la capital, dijo el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera, la agencia climatológica del país.

, y las autoridades pronostican que la canícula podría empeorar el fin de semana.y se prevé que el sábado alcance 47° C (116,6° F) en algunos lugares. Grandes partes de Portugal figuraban en alerta roja en la escala de peligro de la Autoridad Nacional de Protección Civil.La temperatura más alta registrada en Portugal es de 47,4° C (117,3° F), en 2003.Algunos agricultores han optado por trabajar durante la noche y no bajo el calor del día. En contraste, las playas estaban llenas alrededor de Lisboa.Unos 400 bomberos y cinco aviones cisterna combatían un incendio forestal en la región de Algarve, en el sur de Portugal., que arrastra consigo polvo del desierto del Sahara, dijeron meteorólogos. El polvo dio al cielo un tono amarillento en algunas partes.. La temperatura más alta registrada en España es de 46,9° C (116,42° F) y se registró en julio del año pasado en la ciudad de Córdoba, en el sur de España.