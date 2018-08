"Nuestras comunidades en el área del oso polar del Mar de Chukotka no han alcanzado esa cifra en los últimos 10 años", aseguró.

Los cazadores de osos polares de las aldeas remotas en la costa del Mar de Chukotka contarán con una cuota más alta de cacería el año próximo, una señal de la buena población de osos en la región.La Comisión de Osos Polares de Estados Unidos y Rusia aumentó el número de osos que se permite cazar en el Mar de Chukotka de 58 a 85. La cuota es repartida entre ambos países, si bien la cacería de osos polares _incluyendo aquella considerada para subsistencia_ sigue estando prohibida en Rusia.La Comisión se reunió la semana pasada en Egvekinot, localidad de Chukotka, Rusia, y recibió un nuevo cálculo de la población de osos polares establecido por asesores científicos y recomendaciones de fuentes indígenas y de habitantes de la región.Katya Wassillie, directora ejecutiva de la Junta Codirectiva de Alaska Nannut, que representa a las tribus de Alaska que cazan osos polares, dijo que una cuota más alta no significa forzosamente que más osos serán cazados.En 2008, Estados Unidos incluyó a los osos polares en las especies en peligro de extinción debido a la pérdida de su hábitat primordial, las placas de hielo flotantes, a causa del cambio climático.Eric Regehr, un biólogo cuantitativo del Centro de Ciencia Polar de la Universidad de Washington y copresidente del Grupo de Trabajo Científico que ofrece asesoría a la Comisión, dijo que los científicos no han detectado el mismo tipo de tendencias de riesgo para los osos de Chukotka que fueron registradas para los osos polares de la población del Mar de Beaufort, frente a la costa del norte de Alaska.Los osos de Chukotka se mantienen en mayores cantidades y peso y no han registrado tendencias decrecientes en cuanto a su reproducción y supervivencia, de acuerdo con la nueva información preliminar sobre la salud y cantidades de osos polares.