Corredor Industrial

Una vez más lo logramos, llegamos al viernes. Los apicultores de Guanajuato han logrado que sus productos ahora lleguen a Estados Unidos, Italia, Alemania y Francia.Para Norteamérica el envío se hace en contenedores de transporte terrestre y, para Europa el traslado tarda entre 22 y 28 días a partir de que se registra en el Puerto de Veracruz y por mar cruza diversos países hasta llegar a su destino con contenedores que almacenan 70 barriles que pesan cada uno 320 kilos.En el estado existe un promedio de 500 productores de 25 mil colmenas que hay en todo Guanajuato, con una producción de 30 kilos por colmena, tan sólo en León hay 15 mil colmenas, con una producción de 450 kilos anuales.En la industria local tienen un objetivo para consolidar en el mediano plazo y es contar con una homogenizadora que les permita exportar un mayor número de miel a Europa pues ahora hay clientes que les piden la miel de un solo color.Una vez que tengan la homogenizadora podrán introducir la miel de 70 barriles y mezclarla para tenerla en un solo tono, el valor de este tanque es de 6 millones de pesos y esperan contar con él entre 2020 y 2021.El Gobierno estatal por medio de SDAyR cubrirá un porcentaje y los apicultores el resto. El proyecto que está considerado a cumplirse en 3 etapas, cada una de ellas de forma anual, en diciembre próximo espera ver concluida la primera etapa.Pero, no todo es miel sobre hojuelas para los apicultores en Guanajuato, platicando con José Luis Pérez Chávez, presidente de la Asociación de Alta Producción de Apicultura, nos explica que el uso de pesticidas y agroquímicos agresivos en el campo están cada vez matando a un mayor número de abejas.El año pasado la plaga del pulgón amarillo en el sorgo les afectó a muchos apicultores, varios de ellos perdiendo hasta el 50% de sus colmenas, a eso súmele la merma económica causada ante la baja en su producción de miel.Buscando revertir esta situación han creado acciones como reuniones entre los apicultores del estado, pero también de Michoacán, San Luis Potosí y Veracruz para junto con los productores encontrar soluciones, entre ellas hablar con firmas como Bayer que es el principal productor de agroquímicos para el campo.El problema no es particular de los apicultores, considerando que al menos tres cuartos del alimento que consumimos es polinizado.Pese a ser Guanajuato uno de los principales productores de miel en México y ser considerada una de las mieles de mayor calidad, no figura en los primeros lugares, el motivo es que anteriormente muchas de sus empresas no estaban certificadas y la miel que producían la enviaban a Aguascalientes y Veracruz principalmente.Cambiando de tema, pero dentro del mismo sector del campo, el que sin duda es un caso de éxito es el de Conservas Santa Rosa que surgió en 1998 en la localidad de Santa Rosa de Lima, situada en el municipio de Guajuato, capital.En la actualidad su producción es de 10 toneladas una cifra muy lejana a los 15 kilos mensuales que comenzaron produciendo, ¿cuál fue su clave?, venderle a Toks, cadena de restaurantes de la cual son socios desde hace una década.Cuentan con exclusividad y únicamente les producen a ellos mermelada de fresa en un empaque especial que además de los datos de la empresa guanajuatense, contiene el logo de la restaurantera propiedad del Grupo Gigante.Para su venta en otros canales de comercio producen también mermelada de pera, manzana, perón, tejocote y xoconostle, el sabor es de acuerdo a la temporada, por ejemplo en este mes es pera y el próximo es de tejocote.Para los restaurantes de Toks en Guanajuato les entregan de forma directa y para el resto de sucursales de México, la propia gente de Toks se lleva la mermelada desde la cooperativa integrada por cinco socias.