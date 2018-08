Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Va agradecimiento, profundo y personal del próximo góber Diego Sinhue a los empresarios que ayer lo invitaron a desayunar.Sin querer queriendo, los presidentes de cámaras empresariales le quitaron una losa de encima –más pesada que la del Pípila-, al joven Gobernador.Sin pelos en la lengua, los anfitriones pidieron a Diego que no recicle a seis secretarios del gobierno de Miguel Márquez.“Gracias, gracias”, repitió a los comensales Diego, quien se despidió con el pretexto perfecto para elegir a su propio equipo. Ahora sí, ni modo que recicle a los funcionarios “tachados”.Y hablando de “no reciclables”, no puedo creer que Héctor López Santillana piense en Enrique Sosa como el “City Manager” de la Presidencia Municipal.Menos mal que también piensa en el ex alcalde Luis Quirós, actual director del Puerto Interior.Enrique Sosa tiene larga historia junto a Héctor. El capítulo más reciente fue la coordinación de la campaña de reelección y el episodio más negro fue cuando engañó a cientos de campesinos de Salamanca, Villagrán y Juventino Rosas. Les compró las tierras para el fantasma “Cereal y Pastas Finas”.A Enrique Sosa no le avergüenza alardear el engaño, al contrario, lo presume a todos los que se le acercan, esa es su carta de presentación. La verdad, a mí no me daría confianza un “City Manager” que engañó a cientos de paisanos.Por fin regresó el diputado local priista Santiago García López.Apareció el miércoles en su oficina. Un checador marca que entró al Palacio Legislativo – nombre oficial del edificio semivacío del Congreso del Estado- a las 12 del mediodía y salió a la 1.30 de la tarde.El sepulturero del PRI en Guanajuato junto con el ex candidato a gobernador, Gerardo Sánchez, tuvo la ocurrencia de hablar sobre la unidad de los tricolores. Más le hubiera valido quedarse callado.Santiago hizo todo lo que estuvo a su alcance para acabar con el PRI en Guanajuato. El colmo fue que ni siquiera repartió el dinero para las campañas. Se lo gastó o lo guardó todito.Los aspirantes del PRI a alcaldes recibieron apenas un subsidio de 80 mil pesos en promedio para la campaña. Los candidatos hicieron campaña con sus propios recursos y donativos de los hermanos, compadres y amigos.Para dicha de Santiago, sus finanzas personales no sufrieron descalabro alguno. Conserva su dieta y todos los beneficios de su diputación local… hasta la oficina.Santiago cobra puntualmente su dieta mensual de 186 mil 286 pesos además de 4 mil 601 pesos para capacitación. A eso súmele cada mes 68 mil pesos para sus gastos como diputado y una cuota de 55 mil pesos destinados a apoyos sociales, o sea, para atender necesidades urgentes de los electores.A Santiago nadie le descuenta nada aunque rara vez aparece en el Congreso.La oficina del diputado local Santiago García López, ubicada en el área que ocupan los representantes del PRI en el Congreso del Estado, casi todos los días parece clausurada. Han pasado semanas enteras en que sólo la abre personal de limpieza. El pasado miércoles, propios y extraños se sorprendieron porque llegó Santiago. .. .Eso sí, apenas permaneció 90 minutos y quién sabe cuándo vuelvan a verlo.